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4 milyon öğrenci karne alamayacak!

71 bin 320 okulda kayıtlı 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen bugün ara tatile çıkıyor. "MEB kayıtlarında halen öğrenci görünen 4 milyonu aşkın çocuk hiç okula gitmeden ara tatile girecek" diyen TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Milletvekili Yıldırım Kaya, "Mahmut Özer ara karneyi kime vereceksiniz?" diye sordu.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 12 Kasım 2021 09:09
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4 milyon öğrenci karne alamayacak!

Okullar, 2 yıla yakın kapalı kaldıktan sonra 10 hafta önce açıldı. 18 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen bugün 9 günlük ara tatile giriyor. 32 yıl öğretmenlik yapan TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, pandemide 2.5 aylık eğitim sürecini SÖZCÜ'ye değerlendirdi.

"RAKAMLAR GİZLENİYOR"

"Özellikle de ortaokul ve lise seviyesinde 4 milyonu aşkın öğrenci tarikatlara itildi. TBMM'ye soru önergesi verdim. MEB, rakamları gizleyip, cevaplamadı. İstisnasız her yıl binlerce çocuk daha ilkokulda eğitim sisteminden koparılıyor. Kasıtlı olarak eğitime yatırım yapılmıyor. MEB bütçesinin bu haliyle eğitimde sorunları çözemeyeceğini Bakan Mahmut Özer'e bizzat anlattım. "

"AŞÇILAR DERSTE"

"İstanbul Esenyurt'ta 70 kişilik tıka basa sınıfları gözlerimle gördüm. Bu salgında sınıflar tıka basa dolu. Bir çok okulda norm kadro 90 öğretmen ama sadece 10'u kadrolu yani 80'i aslında öğretmen bile değil. Başka bir okulda 52 öğretmenden 40'ı ücretli. Türkiye'deki 87 bin ücretli öğretmenden sadece 23 bini eğitim fakültesi mezunu. Gerisi; aşçılık, otelcilik, kuaförlük, ziraat teknikeri gibi 2 yıllık MYO mezunları ama derslere giriyorlar."

"KÖLELİK ÜCRETİ"

"32 yıl derse giren bir ilkokul öğretmeniyim. Eğitim fakültesi mezunları bile birinci sınıflara ders vermekte zorlanır. Aşçılık, kuaförlük, turizm, ziraat teknikeri, okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi bölümü gibi meslek gruplarına çocuklar teslim edilemez. Onları, ötekileştirmiyorum. Çünkü mezun oldukları alanda iş bulamadıkları için MEB'in kölelik ücretine razı oluyorlar."

ARA TATİL 9 GÜN

- 1. ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

- 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında yarıyıl tatiline girilecek.

- Okullarda ikinci dönem ara tatili 11-17 Nisan'da olacak.

- 2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran'da bitecek.

"KURNAZLIK YAPILIYOR''

"Ankara'da 1250 öğrencili Mustafa Aslan Ortaokulu'na, 15 Temmuz'da el koydular. Mülk sahibi dava açıp, kazandı. Ortada kalan 1250 öğrenciyi 1100 öğrencili bir ilkokula gönderdiler. Aynı mahallede biri 22 diğeri 36 toplam 58 derslikli 2 imam hatip var. İmam hatipleri birleştirmek yerine 1250 öğrenciyi 18 derslikli ilkokula sıkıştırdılar. Kurnazca hareket edip, çocuklar imam hatiplere yönlendiriyor."

KAPAT [X]

"22 LİRAYA ÖĞRETMEN"

"Sayıştay, öğretmen açığını 138 bin olarak açıkladı. Gerçek açık en az 250 bin. Eğitim fakültesi mezunu 650 bin öğretmen ise atama bekliyor. MEB 4-5 bin lira maaş ödememek için saat başına 22 lira, aylık bin 200 ile 2 bin lira arasında parayla ücretli öğretmenlik yaptırıyor. MEB, sınıfta öğretmen varmış gibi yapıyor. Öğretmen yoksa eğitim yoktur. Bu kişilerin ders vermesi de son derece yanlış."

'Torunum da okulda Covid'e yakalandı'

"Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e sesleniyorum: "Hiç olmazsa bu ara tatilde öğretmen ihtiyacını karşılayın, aşısız öğretmen kalmasın. 12 yaş altı on binlerce öğrenci eğitim göremedi. Ankara'da Çankaya Eşref Bitlis Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi torunum da okulda Covid'e yakalandı. 81 ildeki tüm okullarda sıkıntı var. Ara tatilde temizlikçi sıkıntısı başta olmak üzere acil çözüm bulunmalı."

''YAPTIRIP YIKTILAR''

"Okullar 2 yıl kapalıyken tadilat tamirat yapılmadı. Deprem hasarlıları bile yıkmadılar. 81 ilin şimdi kimisinde 300, kimisinde 40-50 okul aynı anda tadilatta. Salgında, sınıf mevcutları düşürülmesi gerekirken, üste 2-3 okulun öğrencisi tek okulda toplandı. Afyonkarahisar Şemsettin Karahisari Ortaokulu' nu önce 5 milyon lira harcayıp, güçlendirdiler. 1 hafta sonra 'Depreme dayanıklı değil' raporu tutup, yıktılar. Boşa para harcanmasına mı, öğrenci mağduriyetine mi yanalım?"

#öğrenci# karne# alamamayacak
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