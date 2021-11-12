Satışı 68 yıldır yasak olan samuray kılıcı, internette 'hediyelik' olarak satılıyor

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanununda "Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması yasaktır" deniliyor.

Kanun'a 1979 yılında yapılan değişiklikle silah isimleri tek tek sayılarak şu ekleme yapılıyor: "Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır."

Ancak bu tür suç aletleri internet üzerinden hediyelik eşya adı altında satılabiliyor. Samuray kılıcının bir internet satış sitesinde 849 liraya satılıyor. Samuray kılıcının altında, tek vuruşta birden fazla pet şişeyi ikiye böldüğü bir video yer alıyor. Bir başka ilanda ise kılıcın her iki yüzünün de itina ile keskinleştirildiğinin yazılı olduğu görülürken, yaşa ya da alıcının kim olduğuna bakmaksızın ürünler kolayca satılıyor.