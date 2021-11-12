Dolar arttı, 200 TL banknot eridi

İlk çıktığı tarihte 200 TL'lik banknotu yastığının altında saklayanlar o günden bu güne tam 110 dolar kaybettiler. O gün parasını dolara yatıranların 200 lirası ise bugün bin 289 liraya çıktı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre;

Hükümet paradan 6 sıfır atma operasyonunun ardından 1 Ocak 2009 tarihinde YTL'den TL'ye geçmiş ve 200 TL'lik banknotları piyasaya sürmüştü. Büyük parasal işlemlerde kullanılması için 200 TL'nin ilk tedavüle çıkarıldığı gün 1 dolar 1.5367 lira (yaklaşık 1.5 katı) düzeyinde bulunuyordu. Ancak aradan geçen yaklaşık 13 yılda dolar kuru hızla artarak dün serbest piyasada 9.9738 lirayı gördü. Merkez Bankası (TCMB) resmi kuru 9.9170 lira olarak güncelledi. 200 TL ile TCMB kuruyla bile ancak 20 dolar 17 sent alınabiliyor.

Yaklaşık 13 yıl önce sadece 1 adet 200 TL'lik banknotla alabildiğimiz 130 doları bugün alabilmemiz için 5 adet 200'lük, 2 adet 100'lük, 1 adet 50'lik, bir adet 20'lik, 1 adet 10'luk, 1 adet 5'lik banknota ve 4 tane de 1'er liralık demir paramızın (toplam bin 289 lira) olması gerekiyor. TÜİK'in enflasyon hesabına göre de o tarihte 200 lirayı borç verenin bugün 728 lira alacağı oluştu.

65 KİLO EKMEK, 66 KİLO MAKARNA UÇTU

İlk tedavüle çıktığında 200 lirayla 125 kilo un, 94 kilo ekmek 93 kilo makarna, 14.3 kilo kuzu eti, 18 kilo beyaz peynir, 833 adet yumurta ya da 39 kilo ayçiçek yağı alınabiliyordu. Bugün ise 34 kilo un, 28 kilo ekmek, 26 kilo makarna, 2.8 kilo kuzu eti, 6 kilo beyaz peynir, 192 adet yumurta ya da 10 kilo ayçiçek yağı alınabiliyor. Yaklaşık 13 yılda 200 liranın alım gücü 91 kilo un, 65 kilo ekmek kadar eridi.