'Konut fiyatlarındaki yükseliş devam edecek'

Konut malzeme fiyatlarındaki artış hızı Temmuz ve Ağustos'a göre azaldı ama artış devam ediyor. Malzeme fiyatlarının yanı sıra işçilik maliyetleri de arttı

Dünya Gazetesi yazarı Bader Arslan, malzeme fiyatlarındaki artışın konuta anlık olarak yansıltıldığını ancak ücret artışları yılbaşlarında yapıldığı için Ocak ayında sıçrama görüldüğünü belirtti.

Arslan yazısında "Diğer yandan, son dönemde kamu bankaları öncülüğünde konut kredi faizlerinde yapılan ve bundan sonra yapılacak muhtemel indirimler konut talebini artırıp, fiyatları yukarı çekecektir. Dolayısı ile hem malzeme maliyetlerindeki artış, hem işçilik maliyetlerinde beklenen yükseliş, hem de muhtemel talep artışı nedeniyle yeni konutlar başta olmak üzere konut fiyatlarında yükseliş devam edecek." dedi.