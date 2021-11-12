Bursunu kanser derneğine bağışlayan öğrenci duyarlılığıyla örnek oldu

İlkokuldayken kanser derneğine burs bağışlayan bir öğrenciden etkilenen Adapazarı Mithatpaşa Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Berat Değirmencioğlu, Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na girdi.

Sınavı kazanarak burs elde eden Değirmencioğlu, bursunun bir kısmını kanser olan çocukların ihtiyacında kullanılması için derneğe bağışlamak istediğini ailesine iletti. Anne ve babasının desteğini alan Değirmencioğlu, 2 aylık burs miktarı olan 600 lirayı Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneğine (KANSERDER) bağışladı. Derneğin yönetim kurulu başkanı Nihal Akar da duyarlılığıyla takdir toplayan Berat'a "İyilik Madalyası" takdim etti.

"Onların yanında olmak istedim"

Berat Değirmencioğlu, AA muhabirine, her insanın bu tür davranışlarda bulunabileceğini belirterek, "İlkokuldayken öğretmenimiz Güler Etçioğlu'nun eski öğrencisi bunu yapmıştı, ben de ondan etkilenerek hocama söz vermiştim. Kazandığım ilk iki aylık bursu bağışladım." dedi.

Güzel şeyler hissettiğini dile getiren Değirmencioğlu, "Her insan yapmalı böyle. O çocukların yanında olmak istedim. Heyecanlandım ve huzurlu oldum." ifadesini kullandı.

Baba Faruk Değirmencioğlu da oğlunun bağış yapmasına sevindiklerini belirterek, "Allah hastalarımıza inşallah şifa verir. Bu bir farkındalık olur ve bunun devamı gelir." diye konuştu.

'Güzellikler paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır'

Dernek Başkanı Akar da haberi alınca çok memnun olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

'Çok güzel bir dayanışma örneği. Okula gelerek bağışı teslim aldık. Berat'a iyilik madalyamızı taktık. Diğer çocuklarımızla da bu güzelliği paylaştık. Güzellikler paylaştıkça çoğalır, acılar paylaştıkça azalır.'