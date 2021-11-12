Kurye'nin görevine son verilmesi gündem olmuştu...Getir'den açıklama geldi

Getir firmasında çalışan kurye ile röportaj yapılmış ve ve kurye röportajda, "Günde 14 saat çalışıyorum. Şurada bir yerde araba çarpsın bana, öleyim, bak samimi söyleyeyim 'Niye öldüm lan dur yaşayacaktım demem' yani, vallahi de demem. Bir gayem yok, amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya, çalışmak için mi sadece?" sözlerine yer vererek gündem olmuştu. Söz konusu kuryenin Getir tarafından işten çıkarıldığı iddia edildi.

Söz konusu iddia, "Konya'da röportaj veren kurye bu kardeşimizi hatırladınız mı..? Bu gün hiç bir gerekçe olmadan firma tarafından işten çıkarmış..!" sözleriyle paylaşıldı. Paylaşılan iddia üzerine birçok Twitter kullanıcısı firmaya yönelik tepkide bulunmuştu.

Konu üzerine açıklama yapan e-ticaret firması Getir kuryeye herhangi bir yaptırımın uygulanmadığını belirtti. Kamuoyuna yapılan açıklama da şunlar yer aldı:

"Getir sistemindeki bir kuryenin yaptığı sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığına yönelik paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kişi esnaf kurye olarak kendi hesabına Virgo şirketi ile çalışmaktaydı. Kurye bahsi geçen açıklamaları 1 buçuk ay önce yapmıştır ve bununla ilgili herhangi bir yaptırıma uğramamıştır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu nedeniyle detayları açıklayamasak da Vigo şirketinden aldığımız bilgiye göre iş disiplini ile ilgili başka sebeplerle sözleşmesi sonlandırılmıştır. Bu kararın kuryenin daha önce yaptığı açıklama ile herhangi bir ilgisi yoktur.