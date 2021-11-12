İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Kasım 2021 09:47
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Urla açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.
Lastik bottaki Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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