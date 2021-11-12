Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek

NTV muhabiri Ahmet Ergen konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Piyasaların beklentisi bu ayda faiz indirimlerinin süreceği yönünde, 100 baz puanlık bir faiz indiriminin beklenildiği, Merkez Bankasından verilen son değerlendirmeler çerçevesinde, hatta bazı analizlerin raporlarında değerlendirmelerinde aralık ayında da faiz indirimlerinin devam edeceği ve politika faizinin yılı yüzde 14 seviyesinde kapatacağı yönünde ifadeler, değerlendirmeler var.

Yine önümüzdeki haftanın, hatta ondan sonraki dönemlerde konuşulacak şekilde en önemli gündem başlığı PPK oluşacak 18 Kasım itibariyle kurul kasım ayı toplantısını gerçekleştirecek ve dediğimiz gibi beklentiler şu an itibariyle faiz indirimlerinin süreceği yönünde.