Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?

Yapılan değişiklikle Yönetmeliğin kapsamında olmayan memurluklar arasında yer alan "Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli memurlar" olarak değişitirilmiştir.

Yönetmeliğin kapsamını düzenleyen 2 nci maddesi yeni haliyle şöyledir:

"Madde 2 - Bu Yönetmelik, Özel Kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydiyle Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanır.

Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar,

a) Aynı Kanunun 59 ncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

b) Aday Memurlar, Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli memurlar, bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir."

Yapılan değişikliğe göre Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli memurlar Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'in kapsamı dışına çıkarılmıştır. Keşke Yönetmelikte bu tür küçük değişiklikler yapılana kadar köklü bir değişiklik yapılarak yeni bir açılım yapılmalıydı.