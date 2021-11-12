Hapis cezası kesinleşen FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davadan aldığı hapis cezası kesinleşen firari hükümlü, Denizli'nin Tavas ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Kasım 2021 10:27
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'nin (61) Tavas Ovası'ndaki bir bağ evinde bulunduğu bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda, bir süredir bağ evinde yaşadığı belirlenen S.D. kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. S.D, işlemin ardından cezaevine gönderildi.
S.D'nin, FETÖ/PDY'ye yönelik dava kapsamında tutuklu yargılanırken 2016 yılının Aralık ayında adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, yargılama sonunda aldığı 7 yıl 6 ay 2 gün hapis cezasının kesinleştiği bildirildi.
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