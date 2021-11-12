Kahramanmaraş'ta cezaevine düşen Veysel Bakır hafız oldu

Kur'an-ı Kerim ile tanışan Bakır, önce okumayı öğrendi, daha sonra ezberleyerek hafız oldu.

Hafızlığını tamamlayan hükümlü Veysel Bakır için, Türkoğlu Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda icazet merasimi düzenlenerek hafızlık cübbesini giydi.

Türkoğlu Ceza İnfaz Kurumları Koordinatörü ve Açık Cezaevi Vaizi Musa Söyler, Ceza İnfaz Kurumlarında Manevi Rehberlik Birimi olarak yaptıkları hizmetlerin önemli olduğunu söyledi.

Hafızlığın önemini üzerinde duran Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin de, cezaevlerinde bu tür faaliyetlerin yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ise, "insanın hayatta farklı olaylarla karşılaşabileceğini, kişilerin başına gelen olaylardan ders çıkarması gerektiğini, bunların düşünüp tefekkür edilmesi gerektiğini ifade etti.

Son olarak kürsüye gelen hükümlü hafız Veysel Bakır, "Burası bizim için engel değil, hiç kimsenin burada kalıcı bir tarafı yok, 10 sene yatanda, 1 sene yatanda en sonunda çıkacaktır. Önemli olan buradan çıktıktan sonra bir daha buraya dönmemektir. Ben bu dersi almış birisi olarak konuşuyorum, Rabbim bir daha ne beni ne de cümlemizi bir daha buralara düşürmesin İnşallah" dedi.

Hafızlığını tamamlayan hükümlü yakının annesi de oğlu ile gurur duyduğunu söyledi. Program Cumhuriyet Başsavcısı, İl ve İlçe Müftülerinin hediye ve belge takdimleriyle son buldu.