Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu dolar kuru beklentisi 9.9785'e yükseldi. Ankette enflasyon tahmini yüzde 19.31'e çıktı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Kasım 2021 10:52
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılarla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin "
Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.
Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 17.63'ten yüzde 19.31'e yükseldi.
Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi yüzde 13.91'den yüzde 15.61'e çıktı.
Ankette yıl sonu dolar/TL kuru tahmini de yükseldi. Buna göre ekimde 9.2195 olan yıl sonu kur tahmini 9.9785'e yükseldi.