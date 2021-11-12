Kovid19 bağırsağa yapışıp, ishal yapıyor

Pandeminin ilk zamanlarında aniden halsizlik gelişen ve ateşlenen Çakmak'ta bir süre sonra şiddetli bir ishal başladı. Kovid-19 olduğundan şüphelense de testleri negatif çıktığı için çeşitli destek tedaviler sonrasında düzeldi. Ancak yapılan bir çalışmaya katılan Dr. Çakmak'ın antikorunun çok yüksek olduğu ortaya çıkınca COVID geçirdiği ve virüsün akciğerlerinde değil gastrointestinal sistemde yani, bağırsaklar ve mide bölgesinde tutunduğu anlaşıldı.

Bu yıl ikinci kez aynı şikayetlerle hastalanan Dr. Mehmet Çakmak yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Dışkı testi yapılmalı'

"Yine Kovid'den şüphelendim ama testlerim yine negatif çıktı. Evde geçirmek istedim ve izole bir şekilde tedavimi sürdürdüm. Ancak hayatımın en zor günlerini geçirdim. Acıdan sadece ölümü düşündüm. Hekim olmama rağmen, kendi hastanemde derdimi anlatamadım. Yaşadıklarımı Twitter'da paylaşınca çok fazla mesaj geldi. Bu durumu yaşayan çok insan var. Tuvaletlerden de bulaş olabiliyor maalesef. Bu nedenle gaitada (dışkı) PCR testi ile COVID bakılmalı."