Kürsüde 'hakim' ile 'avukatın' sıra kavgası!

Hakimler ve Savcılar Kurulu verdiği disiplin cezalarından emsal niteliğinde olanları kişisel verileri çıkararak ve anonim hale getirerek yayımladı.

Kararlara ilişkin tutanaklarda ise, mahkeme salonlarındna yaşanan ilginç kavgalar da yer aldı. Bunlardan birisini de, bir mahkeme salonunda 'hakim ve avukat' arasında yaşana sıra tartışması yer alıyor.

Tartışma nedeniyle hakime uyarı cezası verildiği kararda, kavga tutanaklara şu şekilde yansıdı:

"....Müşteki ..... 'in taraf vekili olarak yer aldığı, ..... Mahkemesinin ..... esas sayısına kayden görülen davanın 12:00 de başlayacak ..... tarihli duruşmasının saati geçmiş ve sırası gelmiş olmasına rağmen bir sonraki sırada bulunan ..... esas sayılı dosyanın alınması üzerine, taraf vekilleri yerlerini alıp henüz duruşmaya başlanmış iken, sırada bulunan kendi dosyası yerine başka dosyanın duruşmasının alınması nedeniyle salona giren müştekiyle arasında yaşanan diyalogun, duruşmanın bölünmemesi ve duruşma salonundan çıkılmasını istemesi üzerine salondan ayrılmamakta ısrarcı davranan müşteki ile arasında karşılıklı tartışmaya dönüştüğü, tartışmanın seyri içinde sesini yükseltip bağırarak müştekiye hitaben; "Ben öyle karar verdim", "Defol, çık dışarı", "Defol, terbiyesiz, sana mı soracağım", "Güvenliği çağır çıkartsınlar şunu, benim mahkemem burası", "Git mahallende konuş, burası benim mahkemem çıkacaksın dışarı", "Defol git mahallende konuş, saygısız, terbiyesiz", "sen nasıl avukat oldun" şeklinde cümleler kullandığı, yaşanan diyalog nedeniyle ..... esas sayılı dosyanın icra edilen duruşmasına ara verilerek olaya ilişkin tutanak tutulması sonrası yeniden başlayan duruşmalar sırasında da, bir avukat arkadaşına yetki belgesi verip, ..... esas sayılı dosyanın duruşmasına onun girmesini sağlayan ve tanık dinlenecek olması nedeniyle kendisi de oturup duruşmayı izleyen müştekiye, duruşma salonunda olanların duyabileceği bir şekilde "Bak bak oturmuş oradan beni izliyor, hasta bu ya, pislik" şeklinde ifadeler kullandığı...."

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

..... Hakimi ..... 'a isnat olunan eyleme ilişkin soruşturma dosyasının incelenmesi sonucunda, dosya içerisindeki bilgi, belge ve tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde; kovuşturma gerektirmeyen ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kalan eylemin uyarma cezasını gerektirdiği anlaşıldığından ilgilinin uyarma cezası ile cezalandırılmasına, geçmiş hizmetlerinin olumlu, sicil ve terfilerinin iyi olması göz önüne alınarak aynı Kanun'un 70 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince verilen cezanın ortadan kaldırılmasına..."