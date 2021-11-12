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Evli öğretmene isimsiz gül buketi gönderen görevliye 'taciz' davası açıldı

Ankara'da, özel okulda görev yapan, matematik öğretmeni evli F.G.M. (30), 1,5 ay arayla kendisine aşk şiiri notuyla gönderilen 2 gül buketinin izini sürdü. Çiçekçinin güvenlik kamerası görüntülerinden buketlerin, aynı okulda görevli, evli temizlik görevlisi B.Ş. (42) tarafından gönderildiğini tespit eden F.G.M., suç duyurusunda bulundu. B.Ş. hakkında 'cinsel taciz'den 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 12 Kasım 2021 12:24
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Evli öğretmene isimsiz gül buketi gönderen görevliye 'taciz' davası açıldı

Özel okulda matematik öğretmeni olan F.G.M.'ye, 15 Şubat 2018 tarihinde, rahatsızlığının ardından 'geçmiş olsun' notu iliştirilmiş, isimsiz kırmızı gül buketi gönderildi.

F.G.M., gülleri önce aynı kurumun başka şubesinde görev yapan öğretmen eşinin gönderdiğini düşündü ancak akşam eve gittiğinde buketin kocasından olmadığını öğrendi. 1,5 ay sonra 30 Mart 2018'de F.G.M.'ye ikinci kez isimsiz kırmızı gül buketi gönderildi. F.G.M., teneffüs sırasında kuryenin getirdiği, aşk şiiri de iliştirilen gül buketinin izini sürdü. Kuryeden güllerin gönderildiği çiçekçinin adresini alan öğretmen, arkadaşlarıyla adrese gitti. F.G.M., çiçekçinin güvenlik kamerası görüntüsünden kendisine buket gönderen kişinin, aynı okulda görevli temizlik görevlisi B.Ş. olduğunu gördü.

2 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

F.G.M., avukatı aracılığıyla B.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu. Öğretmen, dilekçesinde B.Ş.'nin hasta olduğunu bilmesine imkan yokken kendisine 'geçmiş olsun' yazılı not kağıdıyla çiçek gönderilmesinden rahatsız olduğunu ayrıca gül buketlerinin arasına şiir de iliştirildiğini belirtti. F.G.M., çiçekçiden aldığı güvenlik kamerası görüntülerini de dosyaya delil olarak sundu. B.Ş. ise ifadesinde, gül buketlerini kendisinin gönderdiğini; ancak F.G.M.'nin evli olduğunu bilmediğini söyledi. B.Ş. ayrıca F.G.M.'nin eşi A.M.'nin olaydan sonra kendisi ile irtibata geçtiğini, kamera görüntüleri ve gönderdiği özür mesajını kendi eşine göndereceğini söyleyerek, şantajda bulunduğu iddia edip, şikayetçi oldu. Soruşturma sonunda temizlik görevlisi B.Ş. hakkında 'cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle ve F.G.M.'nin eşi A.M. hakkında ise 'şantaj' suçundan dava açıldı.

SAVCI, CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Ankara 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde karar aşamasına gelen davada savcı, mütalaasını sundu. Savcı, temizlik görevlisi B.Ş.'nin aynı kurumda görev yaptığı F.G.M.'ye yönelik eyleminde mevcut delil durumu itibarıyla suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek cezalandırılmasını, A.M.'nin ise üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık B.Ş.'ye mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'YARGITAY'IN BENZER KARARLARI VAR'

Matematik öğretmeni F.G.M.'nin avukatı Cem Aykaç, DHA'ya yaptığı açıklamada, müvekkilinin kendisine gönderilen isimsiz güller nedeniyle rahatsız olduğunu belirterek, "İlk çiçek 'geçmiş olsun' temalı. Öğretmen hanım, bunu eşinin gönderdiğini düşünerek akşam mutlu bir şekilde evine gidiyor. Evde konuştuklarında çiçeği gönderen eşi değil sonra müvekkilim okula gidemediği bir günün ertesinde yine çiçek geliyor sonra olay ortaya çıkıyor. Okulun temizlik görevlisi evli olmasına rağmen evli olan öğretmen hanımefendiye bu çiçeği gönderme gafletinde bulunuyor. Şikayette bulunduk. Cinsel saldırı suçları genelde temas içerir. Cinsel taciz suçunda bir temas olma zorunluluğu yoktur. Yargıtay'ın daha önce benzer dosyalarda verdiği kararlar var. Savcı, 'Bu kişi cinsel tacizden yargılanmalıdır' dedi. Kamu davası devam diyor" dedi.

Avukat Aykaç, "Evliyseniz ve karşınızdaki kişi de evliyse yaptığınız hareketlere son derece dikkat etmek zorundasınız. Evli değilseniz de dikkat etmeniz gerekir. Burada asıl olan hareketin muhatabı yani kişinin rahatsız olmamasıdır. Hukukumuz bunu düzenlemiştir. Burada çiçeğin içeriğinden gönderim şekline kadar her şey mahkemenin vereceği kararda etkili olacaktır. Sonuçta bunların hepsinin toplumda kabul edilmiş anlamları var. Her çeşit çiçeğin bir anlama geldiği toplumca kabul edilir; bunlar da yargılama aşamasında dikkate alınır" diye konuştu.

#ankara# isimsiz gül
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