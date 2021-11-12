Malatya'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi

Maltaya Pötürge'de 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama: "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir."

İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı ifade edildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.19'da merkez üssü Pütürge olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 6,93 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, depremin ardından ekiplerin saha çalışması başlattığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekip arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam ediyoruz. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçe merkezi ve bağlı mahallerde taramasını sürdürüyor." diye konuştu.

Öte yandan AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Depremin ardından özellikle Pütürge ilçe merkezinde çok sayıda vatandaşın panik halinde evlerinden dışarı çıktıkları görüldü. Bazı vatandaşlar da yaşadıkları korkuyu dile getirdi.