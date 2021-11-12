Öğretmenin 10 Kasım'da okuduğu şiir tepki topladı
Öğretmenin 10 Kasım'da okuduğu şiir tepki topladı
YÖK 7 üniversiteyi daha ihtisaslaşma kapsamına aldı
YÖK 7 üniversiteyi daha ihtisaslaşma kapsamına aldı
MEB karar verdi, açık öğretim sınavları online olacak
MEB karar verdi, açık öğretim sınavları online olacak
Malatya'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi
Malatya'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi
Belediye Başkanı'nın hakaret ettiği kadın işçi konuştu
Belediye Başkanı'nın hakaret ettiği kadın işçi konuştu
Kürsüde 'hakim' ile 'avukatın' sıra kavgası!
Kürsüde 'hakim' ile 'avukatın' sıra kavgası!
6 Kamu Kurumu 126 personel almak için ilana çıktı
6 Kamu Kurumu 126 personel almak için ilana çıktı
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
Bakan Elvan 'ihracat için döviz fiyatları arttırıldı' iddialarını yalanladı
Bakan Elvan 'ihracat için döviz fiyatları arttırıldı' iddialarını yalanladı
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi
'Siber dolandırıcılık' operasyonunda nüfus memuru dahil 7 gözaltı
'Siber dolandırıcılık' operasyonunda nüfus memuru dahil 7 gözaltı
Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek
Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek
Ceza infaz kurumlarında 'çıplak' arama kaldırıldı
Ceza infaz kurumlarında 'çıplak' arama kaldırıldı
Bakan Kurum açıkladı: 692 sözleşmeli personel alacağız
Bakan Kurum açıkladı: 692 sözleşmeli personel alacağız
Dolar 10 TL sınırına dayandı: 9,98 TL
Dolar 10 TL sınırına dayandı: 9,98 TL
İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi
İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi
SP ile diyalog zemini oluştu
SP ile diyalog zemini oluştu
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor
Doktorlar, muayenehane açabilir mi? Danıştay'dan yeni karar
Doktorlar, muayenehane açabilir mi? Danıştay'dan yeni karar
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti
Türkiye'de aile yapısı zayıflıyor
Türkiye'de aile yapısı zayıflıyor
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken çift gözaltına alındı
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken çift gözaltına alındı
Vaka sayısı 25 binin altına düştü
Vaka sayısı 25 binin altına düştü
'Mülteci krizi Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür'
'Mülteci krizi Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür'
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Hava sıcaklıkları yarından itibaren artacak
Bir zamanlar Başsavcıyı makamında gözaltına almıştı...11 yıllık hapsi onaylandı
Bir zamanlar Başsavcıyı makamında gözaltına almıştı...11 yıllık hapsi onaylandı
12 Kamu Kurumu Bin 174 kariyer uzmanı alacak... İşte alacağı ücretler
12 Kamu Kurumu Bin 174 kariyer uzmanı alacak... İşte alacağı ücretler
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan'a fezleke
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan'a fezleke
EGM'nin 'ses ve görüntü kaydı alınması' genelgesine yürütmeyi durdurma
EGM'nin 'ses ve görüntü kaydı alınması' genelgesine yürütmeyi durdurma
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB karar verdi, açık öğretim sınavları online olacak

Milli Eğitim Bakanlığıca açık öğretim okulları sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi ortamda yapılması kararı verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Kasım 2021 13:00
Yazdır
MEB karar verdi, açık öğretim sınavları online olacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla açık öğretim okullarının sınavlarına ilişkin illere yazı gönderildi.

Buna göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim için ortamda yapılması kararlaştırıldı. Sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi gerçekleştirilecek.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin buna göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında dersleri seçebilmeleri sağlanacak.

- Öğrencilerin ders seçme süreci

Sınavın ilk günü itibarıyla 18 yaşından gün almamış öğrenciler, mevcut kriterler doğrultusunda istemeleri halinde ders seçimi yapabilecek.

18 yaşından gün almış öğrenciler de istemeleri halinde dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgelerinde belirtilen derslerden, varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak ve zorunlu derslerini, sonra birbirini takip eden ortak ve zorunlu derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 20 ders olacak şekilde seçebilecek.

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için tekrar ders atama işlemleri yapılmadan daha önce atanan derslerden çevrim içi sınavlara katılabilecek.

Açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesinin yüz yüze eğitim ile verilen dersleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacak.

Öte yandan, açık öğretim okullarında mezuniyet şartlarını taşıyan ve sınava katılması gerekmeyenlerden sınav katılım ücreti ödeyen öğrenciler ile açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme dönemlerinde, sınav katılım ücreti hesabına sehven para yatıranlara ücret iadeleri yapılacak.

#açık öğretim#MEB#sınav
Yüz yüze eğitim için pandemide 'ikili eğitim' önerisi
Yüz yüze eğitim için pandemide 'ikili eğitim' önerisi
4 milyon öğrenci karne alamayacak!
4 milyon öğrenci karne alamayacak!
Ara tatil başlıyor
Ara tatil başlıyor
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor
Bakan Özer: Okulları açık tutmak konusunda kararlıyız
Bakan Özer: Okulları açık tutmak konusunda kararlıyız
MEB duyurdu: Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı
MEB duyurdu: Açık öğretim liseleri için 8 dönem şartı kaldırıldı

Bu Habere Tepkiniz

OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!
OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!
Danıştay: OHAL'den dönenlerin elde ettiği gelirler alacaklarından düşülsün
Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?
Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?
Bu günkü Resmi Gazete'de "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik yürürlüğe girmiştir.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi
İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimine dair yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında idare memuru amirlik yapacak ama idare memurunun da yokluğu halinde infaz koruma başmemurları kurumların amiri olabilecektir. İkinci müdürlerden hangisinin müdürlüğe vekalet edeceğine de müdür karar verecek
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?
Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?
Kamu avukatları 'görevden uzaklaştırma döneminde' hakettikleri vekalet ücretlerini tahsil edebilir mi?
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor
Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.
Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı
Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu verdiği disiplin cezalarından emsal niteliğinde olanları kişisel verileri çıkararak ve anonim hale getirerek yayımladı
Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar
Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar
Danıştay 2. Dairesi vergi müfettişliği yetki sınavının sözlü sınav kısmında başarısız sayılan adayın açtığı davada, adayın başarılı mesleki kariyeri ile sözlü sınavda takdir edilen düşük puan arasındaki farkın gerekçelerinin somut olarak ortaya konulamaması nedeniyle, sözlü sınavın iptaline karar verdi.
Sayıştay Temyiz Kurulundan geliştirme ödeneğiyle ilgili önemli karar!
Sayıştay Temyiz Kurulundan geliştirme ödeneğiyle ilgili önemli karar!
Sayıştay Temyiz Kurulu, başka kamu kurumlarında haftanın belirli günlerinde görevli olan öğretim elemanlarına çalıştıkları gün kadar (kıst) geliştirme ödeneği ödenmesinin hukuken mümkün olmadığına hükmetti!
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'
TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanlığı görevine getirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara konuştu. Prof. Dr. Kara, Aşı Enstitüsü'nün hedeflerini ve sona çok yaklaşan ilk yerli Kovid aşısı Turkovac ile ilgili yürütülecek yeni faz çalışmalarının da detaylarını anlatan Kara, "Yakın bir dönemde ise iki doz BioNTech aşısı olan kişilere 6 aydan sonra yapılacak hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı uygulayacağımız bir çalışma başlatılacak." dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Lösemili çocuklar için tiyatro hastaneye taşındı
Lösemili çocuklar için tiyatro hastaneye taşındı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında, lösemili çocukları hastanede tiyatro ve gölge oyunuyla buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hasta çocuklara moral vermek için oyunları, çocuklarla birlikte izledi.