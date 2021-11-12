YÖK 7 üniversiteyi daha ihtisaslaşma kapsamına aldı

Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin (MAKÜ) ev sahipliğinde "Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Ziyaretleri" kapsamında bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

Programda yer alan üniversitelerin faaliyet performanslarının izlenmesi ve tecrübe paylaşımı amacıyla 2019'dan bu yana belli aralıklarla toplantıların düzenlendiğini hatırlatan Özvar, bu toplantıların sırasıyla Düzce, Bingöl, Kırşehir Ahi Evran ve Uşak Üniversitelerinde yapıldığını kaydetti.

Özvar, salgın nedeniyle uzun süre ara verilen buluşmalara bugün MAKÜ ile devam edildiğini dile getirerek gelecek aylarda da program kapsamında yer alan üniversitelere ziyaretlerin gerçekleştirileceğini bildirdi.

- "Nitelikli bilgi ve yetiştirilen insan kaynağının katkısı önemli"

YÖK'ün "kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı" bir planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsediğini aktaran Özvar, üniversitelerin misyon farklılaşması odaklı ihtisaslaşmasına yönelik çalışmayı da bu kapsamda değerlendirdiklerini söyledi.

Özvar, üniversitelerin mevcut durumları değerlendirildiğinde tümünün birbirinin benzeri olma yönünde bir eğilimi olduğunun görüldüğüne dikkati çekerek tüm üniversitelerin birbirine benzemeye çalışmaları ve aynı misyona sahip olmalarının gelişmeyi ve ilerlemeyi engelleyen bir durum olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için gereken iki önemli unsurun yükseköğretimde nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan olduğunun altını çizen Özvar, üretilen bilginin ve yetiştirilen insan kaynağının da öncelikle üniversitenin bulunduğu bölgeye katkısının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Özvar, üniversitelerin program çerçevesinde, bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif rol oynamalarının hedeflendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yine bu programla üniversitelerin bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere kendi hedeflerini ve stratejilerini bölgeleriyle ilişki kurarak yeniden tanımlamaları, vizyon ve misyonlarını bölgenin ihtiyaçları kapsamında farklılaştırmaları beklenmektedir. Halihazırda Başkanlığımız tarafından yürütülmekte olan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında 2016 yılında 5, 2018 ve 2019 yıllarında ilave 5'er üniversite olmak üzere toplam 15 üniversite ile sürece devam edilmektedir. Bugün sürece 7 üniversitemizi de dahil ederek 22 üniversitemize bölgesel kalkınma odaklı misyon yüklemiş olacağız. Programa yeni katılan üniversitelerimizi de tebrik ediyorum."

- Üniversiteler ve ihtisaslaşma alanları

Özvar, 29 Eylül 2021 tarihli YÖK Yürütme Kurulu kararıyla 7 üniversitenin programa dahil edildiğini anımsatarak şöyle devam etti:

"Giresun Üniversitesi 'fındık', Iğdır Üniversitesi 'katma değeri yüksek tarımsal ürünler', Munzur Üniversitesi 'stratejik hammaddeler ve ileri teknoloji uygulamaları', Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 'doğal ve kültürel miras turizmi', Batman Üniversitesi 'enerji', Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 'hassas tarım ve yenilikçi işletme teknolojileri' ve Gümüşhane Üniversitesi 'madencilik' alanlarında bölgesel kalkınma üniversite olarak kabul edilmesi ve tabiri caizse etiket sahibi olmasına karar verilmiştir."

Program kapsamındaki üniversitelerin bölgesel kalkınmaya yönelik verdikleri katkıları daha da artıracaklarını söyleyen Özvar, bölgesel kalkınmada üniversitelerin yanı sıra bölgedeki merkez teşkilatların, bakanlıkların, STK'ler ve mahalli teşkilatların da üzerine düşen önemli rolleri olduğunu sözlerine ekledi.

Program kapsamına alınan üniversitelerin rektörlerine beratlarını vermesinin ardından günün anısına fotoğraf çektirildi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Özvar'a el yapımı sipsi ve kabak kemane ile İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına hazırlanan kitabı hediye etti.

- 15 üniversitenin ihtisaslaşma alanları

Proje kapsamında, Aksaray Üniversitesinin "spor ve sağlık", Artvin Çoruh Üniversitesinin "tıbbi ve aromatik bitkiler", Bartın Üniversitesinin "akıllı lojistik ve bütünleşik bölge uygulamaları", Bingöl Üniversitesinin "tarım ve havza bazlı kalkınma", Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin "hayvancılık", Düzce Üniversitesinin "sağlık ve çevre", Hitit Üniversitesinin "makine ve imalat teknolojileri", Kırklareli Üniversitesinin "gıda", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin "tarım ve jeotermal", Kastamonu Üniversitesinin "ormancılık ve tabiat turizmi", Muş Alparslan Üniversitesinin "hayvancılık", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin "çay", Siirt Üniversitesinin "tarım ve hayvancılık", Uşak Üniversitesinin "tekstil, dericilik ve seramik" ve Yozgat Bozok Üniversitesinin "endüstriyel kenevir" ihtisaslaştıkları alan olarak belirlenmişti.