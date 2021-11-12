Türkiye'nin en uzun bayrak direklerine Türk Bayrağı çekildi

Öğretmenin 10 Kasım'da okuduğu şiire soruşturma başlatıldı
Öğretmenin 10 Kasım'da okuduğu şiire soruşturma başlatıldı
İyi Partili Türkkan hakkındaki fezleke TBMM'de
İyi Partili Türkkan hakkındaki fezleke TBMM'de
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Diyanet'ten genelge: Camilerde yeniden saf düzenine geçilecek
Diyanet'ten genelge: Camilerde yeniden saf düzenine geçilecek
Bakan Soylu Danıştay kararını değerlendirdi
Bakan Soylu Danıştay kararını değerlendirdi
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
YÖK 7 üniversiteyi daha ihtisaslaşma kapsamına aldı
YÖK 7 üniversiteyi daha ihtisaslaşma kapsamına aldı
MEB karar verdi, açık öğretim sınavları online olacak
MEB karar verdi, açık öğretim sınavları online olacak
Malatya'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi
Malatya'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi
Belediye Başkanı'nın hakaret ettiği kadın işçi konuştu
Belediye Başkanı'nın hakaret ettiği kadın işçi konuştu
Kürsüde 'hakim' ile 'avukatın' sıra kavgası!
Kürsüde 'hakim' ile 'avukatın' sıra kavgası!
6 Kamu Kurumu 126 personel alımı için ilana çıktı. Alacakları ücretleri de açıklıyoruz
6 Kamu Kurumu 126 personel alımı için ilana çıktı. Alacakları ücretleri de açıklıyoruz
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
Bakan Elvan 'ihracat için döviz fiyatları arttırıldı' iddialarını yalanladı
Bakan Elvan 'ihracat için döviz fiyatları arttırıldı' iddialarını yalanladı
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi
'Siber dolandırıcılık' operasyonunda nüfus memuru dahil 7 gözaltı
'Siber dolandırıcılık' operasyonunda nüfus memuru dahil 7 gözaltı
Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek
Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek
Ceza infaz kurumlarında 'çıplak' arama kaldırıldı
Ceza infaz kurumlarında 'çıplak' arama kaldırıldı
Bakan Kurum açıkladı: 692 sözleşmeli personel alacağız
Bakan Kurum açıkladı: 692 sözleşmeli personel alacağız
Dolar 10 TL sınırına dayandı: 9,98 TL
Dolar 10 TL sınırına dayandı: 9,98 TL
İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi
İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi
SP ile diyalog zemini oluştu
SP ile diyalog zemini oluştu
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor
Doktorlar, muayenehane açabilir mi? Danıştay'dan yeni karar
Doktorlar, muayenehane açabilir mi? Danıştay'dan yeni karar
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti
Türkiye'de aile yapısı zayıflıyor
Türkiye'de aile yapısı zayıflıyor
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken çift gözaltına alındı
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken çift gözaltına alındı
Vaka sayısı 25 binin altına düştü
Vaka sayısı 25 binin altına düştü
'Mülteci krizi Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür'
'Mülteci krizi Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür'
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye'nin en uzun bayrak direklerine Türk Bayrağı çekildi

Edirnekapı Şehitliği'ndeki törende konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, TBMM'nin kuruluşunun 101. yıldönümünde, ülkenin en büyük bayrak direğinin Çamlıca Tepesi'ne dikildiğini anımsattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Kasım 2021 13:33
Yazdır
Türkiye'nin en uzun bayrak direklerine Türk Bayrağı çekildi

Karaismailoğlu, Çamlıca Tepesi'nde hizmete açtıkları Türkiye'nin en yüksek binasının yanına 111 metre yüksekliğindeki 1.000 metrekarelik bayrağın göndere çekildiğini anımsatarak, "Bugün de Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesindeki 115 metrelik rekor yüksekliğe sahip bayrak direklerimizin açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Bayraklarımızın her biri tam 1.453 metrekaredir." diye konuştu.
Bayrakların, ülkelerin en kıymetli sembolleri olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, "Bizimki gibi, tarihi mücadelelerle geçen ülkeler için bağımsızlığın, şehit kanlarıyla ağır bedeller ödenerek kazanılan her bir karış toprağı anlatırlar. Bayrağımız, zincir vurulmak istenen bir milletin şahlanışının en güzel sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Düne kadar ülkenin güvenliği için kullanılan savunma unsurlarında dahi dışarıya bağımlı olduklarını ifade eden Karaismailoğlu, bu tablonun AK parti iktidarıyla değiştiğini, artık yerli ve milli üretim kabiliyetini her alanda kullanan, kimseden izin almayan, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için dev yatırımlarını hayata geçiren bir Türkiye bulunduğunu söyledi.

"Ay-yıldızlı bayrak dev projelerle de dalgalanacak"

Bakan Karaismailoğlu, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirinden bazı dizeleri okumasının ardından, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Edirnekapı Şehitliği ve TRT Ulus Yerleşkesi'nde bulunan 115 metrelik rekor yüksekliğe sahip bayrak direklerinin her birinin ağırlığı 103 tondur. Bayrak direklerinin alt çapı 349 santimetre, üst çapı ise 95 santimetredir. Toplam temel ağırlıkları 633 tonu aşmaktadır. Direk bileşenleri, kaynaksız geçmeli sistem olarak tasarlandı, direk içinden merdivenle yukarı çıkılabiliyor. Bayraklarımız göndere elektrikli motor sistemiyle çekiliyor."

Karaismailoğlu, 1453'te İstanbul'un fethinde surlara diktikleri bayrağın uğruna 1915'te Çanakkale'de feda olduklarını, Kahramanmaraş'ın, Şanlıurfa'nın, Gaziantep'in ve İzmir'in kurtuluşlarında dalgalandırdıklarını, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hiç yere düşürmediklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tamamlayıp hizmete açtıkları yatırımlardan bahseden ve buralarda Türk bayrağını dalgalandırdıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Mavi vatanda, ihracat rekorları kıran limanlarımızda, asırların projesi Filyos'ta, Karadeniz ve Akdeniz'deki doğal kaynak arama gemilerimizde de bayrağımız dostlarımıza güven vermeye, düşmanlarımıza ise korku salmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu, ay-yıldızlı bayrağın, 18 Mart 2022'de hizmete açılacak Çanakkale Köprüsü'nde, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile "uzay vatanı"nda, yerli ve milli teknolojiyle geçecekleri 5G ile "siber vatan"da, Kanal İstanbul'da ve benzeri birçok projede dalgalanacağını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, konuşmasına Mithat Cemal Kuntay'ın, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizeleriyle son verdi.

"Bayrağımız dünya var oldukça onur ve gururla dalgalanmaya devam edecek"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise özgürlük ve bağımsızlıklarının tek simgesi al bayrağın dalgalandığı yerde kendilerine korku da keder de olmadığını belirterek, İstanbul'un manevi banisi Eyüp El Ensari'nin ismiyle şereflenen Eyüpsultan'da Edirnekapı Şehitliği'nde Türkiye'nin en uzun bayrak direğinin açıldığını söyledi.


Gelecek nesillere bırakacak en büyük emanetin ay-yıldızlı bayrak olduğunu bildiren Yerlikaya, "Bayrağımızın her santimetrekaresinde ödenmiş nice bedeller var. Gelecek nesillere bırakacak en büyük emanetimiz olan ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesi, Mavi Vatan Akdeniz'de, sınır ötesi Türk garnizonlarında, huzur ve güven timsali olarak emsalsiz bir onur ve gururla dalgalanıyor. Allah'ın izniyle dünya var oldukça dalgalanmaya devam edecek." diye konuştu.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de bu önemli eserin ilçeye kazandırıldığı için teşekkür ederek, "Bayraklar, bağımsızlıkların timsalidir. Ona ne kadar sahip çıkarsak o kadar bağımsız yaşayacağız." diye konuştu.

Türk Bayrakları İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi

Konuşmaların ardından Bakan Karaismailoğlu, Vali Yerlikaya ve beraberindekilerin butona basması sonrası, Türk Bayrağı, ülkenin en yüksek bayrak direğine çekildi. Bayrağın göndere çekilmesinin ardından Karaismailoğlu, katılımcılara teşekkür etti. İstiklal Marşı'nın ardından bazı mehter marşları da çalındı.

Bakan Karaismailoğlu, Vali Yerlikaya ve beraberindeki ekip daha sonra TRT Ulus Yerleşkesi'ne geçerek buradaki törene katıldı. Törende aynı şekilde İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi. Karaismailoğlu, Türk Bayrağı'nı ülkenin dev projelerinde dalgalandırmaya devam edeceklerini söyledi.
Törende, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ve TRT yöneticileri de hazır bulundu.

#bayrak#direk#bakan
Özel kalem müdürünün testi pozitif çıkan Mustafa Destici, karantinaya alındı
Özel kalem müdürünün testi pozitif çıkan Mustafa Destici, karantinaya alındı
Erdoğan: Paris İklim Anlaşması ile yeni bir dönemin kapılarını açtık
Erdoğan: Paris İklim Anlaşması ile yeni bir dönemin kapılarını açtık
Şentop'tan, TBMM'de 'Türkçe dışında başka bir dille konuşulmuştur.' ibaresine açıklama
Şentop'tan, TBMM'de 'Türkçe dışında başka bir dille konuşulmuştur.' ibaresine açıklama
Bakan Soylu Danıştay kararını değerlendirdi
Bakan Soylu Danıştay kararını değerlendirdi
'Her şehirde tarihi gün yüzüne çıkararak güzel projeler gerçekleştirdik'
'Her şehirde tarihi gün yüzüne çıkararak güzel projeler gerçekleştirdik'
Adalet Bakanı Gül'den, Diyarbakır annelerine ziyaret
Adalet Bakanı Gül'den, Diyarbakır annelerine ziyaret

Bu Habere Tepkiniz

Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı
Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı
SGK Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının bildirimi üzerine psikologlarına fiili hizmet zammından yararlanama haklarının iptal edildiğini belirtti.
İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
İstifa eden infaz ve koruma memuru, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!
OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!
Danıştay: OHAL'den dönenlerin elde ettiği gelirler alacaklarından düşülsün
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?
Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?
Bu günkü Resmi Gazete'de "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik yürürlüğe girmiştir.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi
İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimine dair yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında idare memuru amirlik yapacak ama idare memurunun da yokluğu halinde infaz koruma başmemurları kurumların amiri olabilecektir. İkinci müdürlerden hangisinin müdürlüğe vekalet edeceğine de müdür karar verecek
Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?
Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?
Kamu avukatları 'görevden uzaklaştırma döneminde' hakettikleri vekalet ücretlerini tahsil edebilir mi?
Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor
Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.
Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı
Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu verdiği disiplin cezalarından emsal niteliğinde olanları kişisel verileri çıkararak ve anonim hale getirerek yayımladı
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'
TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanlığı görevine getirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara konuştu. Prof. Dr. Kara, Aşı Enstitüsü'nün hedeflerini ve sona çok yaklaşan ilk yerli Kovid aşısı Turkovac ile ilgili yürütülecek yeni faz çalışmalarının da detaylarını anlatan Kara, "Yakın bir dönemde ise iki doz BioNTech aşısı olan kişilere 6 aydan sonra yapılacak hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı uygulayacağımız bir çalışma başlatılacak." dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Lösemili çocuklar için tiyatro hastaneye taşındı
Lösemili çocuklar için tiyatro hastaneye taşındı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında, lösemili çocukları hastanede tiyatro ve gölge oyunuyla buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hasta çocuklara moral vermek için oyunları, çocuklarla birlikte izledi.