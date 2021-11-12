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'19 milyon vatandaşımız, sermaye piyasalarımız yatırımcısı oldu'

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu: Mevcut durumda hisse senedi, tahvil, bono, yatırım fonu, otomatik BES, gönüllü BES ve benzeri araçlar yoluyla yaklaşık 19 milyon vatandaşımız, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasalarımız yatırımcısı olmuştur

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Kasım 2021 13:50
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'19 milyon vatandaşımız, sermaye piyasalarımız yatırımcısı oldu'

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Mevcut durumda hisse senedi, tahvil, bono, yatırım fonu, otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), gönüllü BES ve benzeri araçlar yoluyla yaklaşık 19 milyon vatandaşımız, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasalarımız yatırımcısı olmuştur." dedi.

Taşkesenlioğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşlarının 2022 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, finansal piyasalar ve özellikle sermaye piyasalarının yeniklere açık, değişiklere çabuk ayak uydurabilen yapısının, sektörün en önemli özelliklerinden biri olduğunu kaydetti.

Bu yılın eylül ayı sonu itibarıyla Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında 547 şirketin bulunduğunu ifade eden Taşkesenlioğlu, "Mevcut durumda hisse senedi, tahvil, bono, yatırım fonu, otomatik BES, gönüllü BES ve benzeri araçlar yoluyla yaklaşık 19 milyon vatandaşımız, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasalarımız yatırımcısı olmuştur." bilgisini verdi.

Taşkesenlioğlu, 2021'de halka arzlar açısından küresel ölçekte olduğu kadar Türkiye'de de büyük hareketliğin yaşadığına işaret ederek Ekim 2021 sonu itibarıyla halka arz sayısının 43'e çıktığını, fon büyüklüğünün ise 17,4 milyar lira olduğunu bildirdi.

- "Bankacılık sektörünün riskleri yönetebilecek kapasitesi var"

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Kurt da BDDK'nın kredi piyasanın etkin şekilde çalışması, tasarruf sahiplerinin haklarının korunması ve finansal sistemin istikrarının sağlanması amacıyla gayret gösterdiğini söyledi.

Son yıllarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere sektörü etkileyecek çok sayıda olumsuz gelişmenin yaşandığını ifade eden Kurt, "Enerji kısıtları, emtia fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zinciri problemleri gibi küresel piyasalar kaynaklı gelişmeler, önemli riskler oluşturmaya devam etmektedir." dedi.

Kurt, bankacılık sektörünün tüm riskleri yönetebilecek kapasitesi bulunduğunu belirterek sektörün güçlü sermaye yapısı, nitelikli insan kaynağı ve yetkin risk yönetimi sistemine sahip olduğunu bildirdi. Kurumun öncelikle ele aldığı üç ana konu olduğunu ifade eden Kurt, sözlerine şöyle devam etti:

"Birincisi, Basel Bankacılık Denetim Komitesinin 2023 yılı başında uygulamaya koymayı planladığı 'Basel-3 Final' düzenlemesi kapsamında gerekli mevzuat değişikliklerinin gerçekleştirilmesidir. İkinci konu, dijital bankacılık ve servis modeli bankacılığına ilişkin yasal altyapının tesis edilmesidir. Üçüncü alan ise Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum kapsamında, yeşil bankacılık uygulamaların geliştirilmesidir."

-"18 yaş altı yeni katılımcıların sayısı 101 bin 725"

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy ise ülke ekonomisine güvence sunma ve tasarruf sağlama işlevlerini yerine getiren sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün, istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini anlattı.

2020'de 82 milyar lira prim üreten sektörün, 2021 sonunda 100 milyar lira prim üretmesinin beklendiğini vurgulayan Gürsoy, sigortacılık sektörü tarafından ülke ekonomisine sağlanan korumanın toplamının 156 trilyon Türk lirasına ulaştığını bildirdi.

Kısa bir süre önce yürürlüğe giren 18 yaş altı BES uygulamasına değinen Gürsoy, "Sisteme katılan 18 yaş altı yeni katılımcıların sayısı 101 bin 725'e, fon büyüklüğü ise 107 milyon Türk lirasına ulaşmış bulunmaktadır. Böylece gençlerimize ve çocuklarımıza tasarruf alışkanlığını ve finansal okuryazarlığı küçük yaşlardan itibaren kazandırmakla birlikte, anne ve babalara çocukları için güvenli bir gelecek sağlayacak avantajlı bir alternatif sunmuş olduk." ifadesini kullandı.

#2022 bütçesi# BES# SPK# TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
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