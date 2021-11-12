Çevre Bakanlığının görevde yükselme sözlü sınavıyla ilgili ikinci karar

Ankara İdare Mahkemesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığın görevde yükselme sınavının milli emlak müdürlüğü için yapılan mülakatın tümünün yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi. Bu kararı Ekim ayı içinde memurlar.net'te yayımlamıştık. https://www.memurlar.net/haber/996574/komisyon-uyeleri-lisans-adaylar-ise-yuksek-lisans-mezunu-oldugu-icin-sozlu-sinava-y-d-karari.html

- Görevde yükselme sözlü sınavına yürütmeyi durdurma kararı

Benzer bir karar Bolu İdare Mahkemesince verildi. Bolu İdare Mahkemesi şube müdürlüğü (teknik) kadroları için yapılan görevde yükselme sözlü sınavının yürütmesini durdurdu. Yürütme durdurma kararının gerekçesi Ankara İdare Mahkemesinin kararıyla aynıdır. Sınava giren bir aday yüksek lisans mezunuyken komisyon üyelerinin lisans mezunu olması yürütme durdurma kararının gerekçesini oluşturmaktadır.

Her iki karar da Ankara Bölge İdare Mahkemesinin vereceği karar sonrasında emsal niteliğine kavuşacaktır.