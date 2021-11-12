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'Her şehirde tarihi gün yüzüne çıkararak güzel projeler gerçekleştirdik'

Bakan Kurum: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hemen hemen her şehirde tarihi gün yüzüne çıkararak güzel projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Kasım 2021 14:04
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'Her şehirde tarihi gün yüzüne çıkararak güzel projeler gerçekleştirdik'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hemen hemen her şehirde tarihi gün yüzüne çıkararak güzel projeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Kurum, Ağrı'daki Hürriyet Mahallesi Konağı Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, Karacaoğlan'ın, Seyyid Abdurrahim Arvasi'nin, Ahmedi Hani'nin şehrinde; Anadolu'nun Asya'ya açılan kapısı Ağrı'da olduklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Ağrılılara armağan ettiği konağın temel atma programına katıldıklarını ifade eden Kurum, "Ağrı Belediyemizin şehir içi ulaşımda kullanacağı 105 yolcu kapasiteli 10 yeni otobüsün hizmete alım törenini gerçekleştirmek için bir aradayız. Yine Mahalle Konağı Projemiz kapsamında en yakın zamanda burada yeni bir anaokulu inşa edeceğiz." dedi.

Kurum, Ağrı'nın ekonomisini canlandıracak, üretimine katkı sağlayacak Kırsal Dönüşüm Projeleri'nin temelini de atacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Hemen hemen her şehrimizde tarihe vefa projelerimizi yürütüyoruz. Bursa'da, Bitlis'te, Bingöl'de, Erzurum'da, Konya'da, Ankara'da bugün baktığımızda şehirlerimizde en önemli alanlarda tarihimizi gün yüzüne çıkarak çok güzel projeler gerçekleştiriyoruz. Bunun bir örneğini de aslında Bursa'da Hanla bölgesinde yapıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte oradaki tarihi hanlar, hamamları ve Ulu Cami'mizi gün yüzüne çıkaracak ve bu anlamda da o tarihi Bursa'mıza çok daha fazla değer katacak ve bize emanet edilmiş değerleri inşallah koruyarak gelecek nesillere, çocuklarımıza emanet bırakacağımız önemli bir projeyi yürütüyoruz. Tabii bunu hemen hemen bütün şehirlerimizde yürütüyoruz."

- "Konak Bursa ile Ağrı belediyelerinin kardeşlik nişanesi olacak"

Bursa Büyükşehir ve Ağrı belediyelerinin kardeşliğini pekiştirecek mahalle konağının, yeni otobüslerin ve anaokulunun hayırlı olması temennisinde bulunan Kurum, şunları kaydetti:

"Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Ağrı Belediyemizin kardeşlik nişanesi olacak mahalle konağımız, şehrimizde yeni buluşmaların, toplantıların adresi olacak. İçerisinde taziye evinin, muhtarlığın, kreşin, kütüphanenin, çok amaçlı salonun, mescidin bulunduğu bu kıymetli, güzide eserimiz şehrimizin kalbinde, tüm Ağrılı kardeşlerimize hizmet verecek. Gençlerimiz, çocuklarımız, öğrencilerimiz burada ders çalışacak, kitap okuyacak, hoşça vakit geçirecek, dinlenecek. Bayramlarda, özel günlerde vatandaşlarımız burada bir araya gelecek. Bu konağımız Ağrı'mızın çok önemli ihtiyaçlarını karşılayan bir merkez olacak."

Temelini atacakları konak için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a, Bursalılara, Ağrılılara ve emeği geçenlere teşekkür eden Kurum, 22 yıl önce bugün meydana gelen Düzce depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Programda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından dua edildi ve Hürriyet Mahallesi Konağı ile anaokulunun temeli atıldı. Programda ayrıca Ağrı Belediyesince şehir içi ulaşımda kullanılacak 105 yolcu kapasiteli 10 yeni otobüs, törenle hizmete alındı.

Daha sonra Valiliğe geçen Kurum, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Osman Varol'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

#Ağrı# çevre# Hürriyet Mahallesi Konağı
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