Bakan Soylu Danıştay kararını değerlendirdi

Bakan Soylu:

Orada belki de bir hassasiyete dikkat çekti ki ve oradaki hassasiyet zaten bizim hassasiyetimiz, yani Danıştayın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet

- "O hassasiyet değerlendirilecek ve aynı şekilde Danıştayın da arzu ettiği şekilde bir düzenlemeyle devam edilecek diye düşünüyorum"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştayın, toplumsal olaylarda ses ve görüntü alınmasının engellenmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) genelgesinin yürütmesini oy birliğiyle durdurmasına ilişkin, "Orada belki de bir hassasiyete dikkat çekti ki ve oradaki hassasiyet zaten bizim hassasiyetimiz, yani Danıştayın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet." dedi