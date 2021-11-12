Taşımalı eğitimdeki öğrencilerin yemeklerini liseli ağabeyleri hazırlıyor

Öğretmenin 10 Kasım'da okuduğu şiire soruşturma başlatıldı
Öğretmenin 10 Kasım'da okuduğu şiire soruşturma başlatıldı
İyi Partili Türkkan hakkındaki fezleke TBMM'de
İyi Partili Türkkan hakkındaki fezleke TBMM'de
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Diyanet'ten genelge: Camilerde yeniden saf düzenine geçilecek
Diyanet'ten genelge: Camilerde yeniden saf düzenine geçilecek
Bakan Soylu Danıştay kararını değerlendirdi
Bakan Soylu Danıştay kararını değerlendirdi
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
YÖK 7 üniversiteyi daha ihtisaslaşma kapsamına aldı
YÖK 7 üniversiteyi daha ihtisaslaşma kapsamına aldı
MEB karar verdi, açık öğretim sınavları online olacak
MEB karar verdi, açık öğretim sınavları online olacak
Malatya'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi
Malatya'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi
Belediye Başkanı'nın hakaret ettiği kadın işçi konuştu
Belediye Başkanı'nın hakaret ettiği kadın işçi konuştu
Kürsüde 'hakim' ile 'avukatın' sıra kavgası!
Kürsüde 'hakim' ile 'avukatın' sıra kavgası!
6 Kamu Kurumu 126 personel alımı için ilana çıktı. Alacakları ücretleri de açıklıyoruz
6 Kamu Kurumu 126 personel alımı için ilana çıktı. Alacakları ücretleri de açıklıyoruz
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
Bakan Elvan 'ihracat için döviz fiyatları arttırıldı' iddialarını yalanladı
Bakan Elvan 'ihracat için döviz fiyatları arttırıldı' iddialarını yalanladı
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi
'Siber dolandırıcılık' operasyonunda nüfus memuru dahil 7 gözaltı
'Siber dolandırıcılık' operasyonunda nüfus memuru dahil 7 gözaltı
Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek
Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek
Ceza infaz kurumlarında 'çıplak' arama kaldırıldı
Ceza infaz kurumlarında 'çıplak' arama kaldırıldı
Bakan Kurum açıkladı: 692 sözleşmeli personel alacağız
Bakan Kurum açıkladı: 692 sözleşmeli personel alacağız
Dolar 10 TL sınırına dayandı: 9,98 TL
Dolar 10 TL sınırına dayandı: 9,98 TL
İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi
İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi
SP ile diyalog zemini oluştu
SP ile diyalog zemini oluştu
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor
Doktorlar, muayenehane açabilir mi? Danıştay'dan yeni karar
Doktorlar, muayenehane açabilir mi? Danıştay'dan yeni karar
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti
Türkiye'de aile yapısı zayıflıyor
Türkiye'de aile yapısı zayıflıyor
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken çift gözaltına alındı
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken çift gözaltına alındı
Vaka sayısı 25 binin altına düştü
Vaka sayısı 25 binin altına düştü
'Mülteci krizi Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür'
'Mülteci krizi Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür'
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Borsa günü yeni rekorlarla tamamladı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Taşımalı eğitimdeki öğrencilerin yemeklerini liseli ağabeyleri hazırlıyor

Ağrı'da ilk ve ortaokuldaki 1272 çocuğa öğle yemeği hazırlayan Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu sayede okulun döner sermayesinden aylık 900 lira kazanıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, "Öğrencilerimiz hem ara eleman olarak liseyi bitirdikten sonra piyasada daha çabuk iş bulma adına yetişmiş oluyorlar hem de ücretlerini kazanmış oluyorlar" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Kasım 2021 14:18
Yazdır
Taşımalı eğitimdeki öğrencilerin yemeklerini liseli ağabeyleri hazırlıyor

Ağrı'nın Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, usta öğreticilerin rehberliğinde taşımalı eğitimden yararlanan çocuklara her gün 3 çeşit yemek yaparak aşçılık mesleğini öğreniyor.

İlçedeki farklı okullarda ilk ve ortaöğretim çağındaki öğrencilerin öğle yemeklerinin okulda yapılması için Lise ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.

Bu kapsamda Lisenin Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü'ndeki öğrenciler, yemek yapımıyla ilgili teorik eğitim aldıktan sonra beyaz önlüklerini giyip mutfağa girdi.

Usta öğreticilerin yardımıyla yemek yapmayı öğrenen öğrenciler, hem gelecekte yapacakları aşçılıkta deneyim kazanıyor hem de taşımalı eğitim kapsamındaki ilk ve ortaokullu çocuklara lezzetli yemekler hazırlıyor.

Usta öğreticiler ve liselilerin yaptığı yemekler, araçla köylerden okullara taşınan 1272 ilk ve ortaokul öğrencisine öğle vakti dağıtılıyor.

- Döner sermayeden aylık 900 lira kazanç sağlıyorlar

Okulun döner sermayesinden aylık ortalama 900 lira ücret de alan liseli öğrenciler, bununla eğitim masraflarını karşılamanın yanında aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AA muhabirine, il genelinde 153 bin öğrenci olduğunu söyledi.

Taşımalı eğitim gören 10 bin öğrenciye devletin imkanlarıyla ücretsiz yemek verdiklerini ifade eden Kökrek şöyle konuştu:

"Bu yemekleri hijyen kurallarına uyarak kaliteli bir şekilde yapıyoruz. Öğrencilerimiz hem ara eleman olarak liseyi bitirdikten sonra piyasada daha çabuk iş bulma adına yetişiyor hem de ücret kazanıyor. Bu sene meslek liselerimizin bünyesinde döner sermaye kapsamında 4 milyon lira civarında ciro yaptık. Milli Eğitim Bakanımız sayın Mahmut Özer Ağrı'ya geldiğinde 2021-2022 yılı içerisinde bize yaklaşık 30 milyon ciroluk hedef verdi. Çalışarak bunu başaracağımıza inanıyoruz."

- Hedef 1 milyon 655 lira ciro

Okul Müdürü Baran Vural ise öğrencilere yapılan yemeklerle toplam 182 iş günü üzerinden 1 milyon 655 bin lira ciro elde etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı ile Metal Teknoloji alanlarındaki öğrencilerin ürettiği donatım malzemelerinin kamu ve özel sektörün ihtiyacını karşıladığını ve bundan da 430 bin lira gelir sağladıklarını dile getiren Vural şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz teori eğitimlerini aldıktan sonra yemeklerin yapımıyla ilgili uygulamalı eğitim alıyor. Öğrencilerimiz bunun karşılığında döner sermayeden para kazanıyor. Kazandıkları paralarla hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem de ailelerine destek oluyorlar. Yiyecek ve içecek hizmetleri bölümünde ortalama 70 öğrencimiz eğitim görüyor. Döner sermaye kapsamında yaklaşık 60 öğrenci bu yemek yapma sektöründe yer alıyor. Öğrencilerimiz, usta öğreticilerimiz, alan şeflerimiz ve öğretmenlerimizin yapmış oldukları yemeklere katkı sunuyor."

Öğrencilerden Ömer Faruk Çarkçı da liseyi bitirdikten sonra üniversitede gastronomi bölümünü okumayı hedeflediğini belirtti.

#Ağrı# Hasan Kökrek# ÖĞRENCİ# taşımalı eğitim
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
MEB karar verdi, açık öğretim sınavları online olacak
MEB karar verdi, açık öğretim sınavları online olacak
Yüz yüze eğitim için pandemide 'ikili eğitim' önerisi
Yüz yüze eğitim için pandemide 'ikili eğitim' önerisi
4 milyon öğrenci karne alamayacak!
4 milyon öğrenci karne alamayacak!
Ara tatil başlıyor
Ara tatil başlıyor
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor

Bu Habere Tepkiniz

Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı

Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı

SGK Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının bildirimi üzerine psikologlarına fiili hizmet zammından yararlanama haklarının iptal edildiğini belirtti.
İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?

İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?

İstifa eden infaz ve koruma memuru, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!

OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!

Danıştay: OHAL'den dönenlerin elde ettiği gelirler alacaklarından düşülsün
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?

Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?

Bu günkü Resmi Gazete'de "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik yürürlüğe girmiştir.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi

İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimine dair yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında idare memuru amirlik yapacak ama idare memurunun da yokluğu halinde infaz koruma başmemurları kurumların amiri olabilecektir. İkinci müdürlerden hangisinin müdürlüğe vekalet edeceğine de müdür karar verecek
Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?

Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?

Kamu avukatları 'görevden uzaklaştırma döneminde' hakettikleri vekalet ücretlerini tahsil edebilir mi?
Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor

Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.
Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı

Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu verdiği disiplin cezalarından emsal niteliğinde olanları kişisel verileri çıkararak ve anonim hale getirerek yayımladı
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'

'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'

TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanlığı görevine getirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara konuştu. Prof. Dr. Kara, Aşı Enstitüsü'nün hedeflerini ve sona çok yaklaşan ilk yerli Kovid aşısı Turkovac ile ilgili yürütülecek yeni faz çalışmalarının da detaylarını anlatan Kara, "Yakın bir dönemde ise iki doz BioNTech aşısı olan kişilere 6 aydan sonra yapılacak hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı uygulayacağımız bir çalışma başlatılacak." dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Lösemili çocuklar için tiyatro hastaneye taşındı

Lösemili çocuklar için tiyatro hastaneye taşındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında, lösemili çocukları hastanede tiyatro ve gölge oyunuyla buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hasta çocuklara moral vermek için oyunları, çocuklarla birlikte izledi.