Orman yangını sanığının 'terör örgütünün yönlendirmesi' itirafı iddianamede

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 2017'de çıkan orman yangınına ilişkin yakalanan 3 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelilerden birinin yangını terör örgütü YPG/PKK'nın yönlendirmesiyle çıkardığını itiraf etmesi yer aldı.

Kumluca ilçesinde 24 Haziran 2017'de çıkan orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 Mart 2021'de tutuklanan sanık F.D. (27) hakkında "terör amaçlı kasten orman yakma" ve "silahlı terör örgütüne üye olma", 29 Nisan 2021'de gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıklar N.B. (24) ve S.D. (33) hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından hazırlanan iddianame Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık F.D, Kumluca ilçesinde yaşadığını, uyuşturucu bulundurma suçundan girdiği cezaevinden çıktıktan sonra Diyarbakır'a gittiğini, burada N.B. ile gönül ilişkisi yaşamaya başladığını anlattı.

N.B'nin ailesinin evlenmelerine izin vermediğini, bu nedenle sanığın evden kaçarak terör örgütünün kırsalda bulunan örgüt üyeleriyle buluştuğunu öne süren F.D, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Bir erkek beni aradı ve 'Ben PKK'da bulunmaktayım, kırsaldan arıyorum, bize katılmak ister misin? Sevgilin N.B. ile yanımıza gelin, zaten N.B'nin kız kardeşi G.B. de bizim yanımızda' dedi. Amacım ondan para almak ve N.B. ile görüşmekti. Telefondaki kişi kız arkadaşım N.B. ile bir araya gelmeme karşılık 'Sana para yolluyorum bir yerleri yak Cizre'ye gel' dedi. Daha sonra verdiğim banka hesabına 700 lira para yatırıldı. Teyzemin oğlundan habersiz aldığım motosikletle Adrasan bölgesine gittim. Hortumla motosikletten şişeye benzin aktardım. Daha sonra benzini tutuşturarak orman yangınını çıkardım. Bir süre sonra örgüte katılmam için uğraşan ve para gönderen kişi yeniden aradı ve ne yaptığımı sordu. Yakma olayını yazılı olarak anlattım. O kişi de 'Hani biz haberlerde bir şey duymadık' dedi. Ben de yaktığımı söyledim ve mesajlaşmayı sonlandırdık."

- Kız arkadaşı da itiraf etti

Yangını çıkardığı sırada ellerinde ve yüzünde yanıklar oluştuğuna değinen sanık, hiçbir sağlık kuruluşuna gitmediğini, eczaneden aldığı yanık kremiyle kendini tedavi etmeye çalıştığını kaydetti.

Yüzünün yanıklığı geçmeden görüntülü konuştuğu N.B'nin örgüte katılmaktan vazgeçtiğini iddia eden F.D, bunun üzerine kız arkadaşının polise gittiğini, daha sonra da ailesine teslim edildiğini bildirdi.

Sanık F.D, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı talep etti.

Sanık N.B. ise iddianamede yer alan ifadesinde, F.D'nin orman yaktığını, elleri ve yüzünün zarar gördüğünü öğrenince terör örgütüne katılmaktan vazgeçtiğini savundu.

Terör örgütünce gönderilen paranın F.D'ye ulaştırılmasına aracılık ettiği öne sürülen sanık S.D. de hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek, "O dönemlerde cep telefonu alım satım işiyle uğraşıyordum. Birisi bu iş ilişkisi nedeniyle parayı verip ilgili hesaba göndermemi istemiş olabilir." diyerek kendisini savundu.

İddianamede, sanıklar F.D'nin 25 yıla, N.B. ve S.D'nin ise 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.