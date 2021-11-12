Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi görülecek. Ülke genelinde yağış beklenmiyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 12 Kasım 2021 14:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu boyunca ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Kuzey ve iç kesimlerde görülecek sis ve pus hadisesinden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandayların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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