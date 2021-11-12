Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgiler göre, SGK Başkanlığı tıbbi uygulama yetkisi bulunan psikologların fiili hizmet süresi zammı uygulanmasından yararlanmalarıyla ilgili önemli bir karar verdi.

5510 sayılı Kanunun 40. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya 2018 yılındaki Kanuni düzenlemeyle, (20) sırası numarasıyla insan sağlığına ilişkin işlerde; "11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar" fiili hizmet süresi zammı kapsamına alınmıştır.

Bu kapsamda, 3/8/2018 tarihinden itibaren insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan sigortalılardan ilgili kanunlarına göre sağlık meslek mensubu sayılmak ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartıyla bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı beş yılı geçmemek üzere toplam prim ödeme gün sayılarına eklenmektedir.

- Sağlık personeli de olsa, idareci olan veya denetim görevi yapanlar fiili hizmet zammından yararlanamaz

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi kapsamında sayılan iş veya görevlerde çalışan sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi, işin risklerine maruz kalınmasına bağlı bulunduğundan , doğrudan işin kontrolü ve denetim görevini üstlenen ve/veya idareci konumunda olan sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde fiilen çalışmadıkları sürece fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmamaktadır.

- Psikologların fiili hizmet zammı hakkı iptal edildi

SGK Başkanlığı daha önceki ilk yazı ekindeki tablo gereğince, fiili hizmet zammı kapsamına alınmış olan tıbbi uygulama yetkisi bulunan psikologlar için 03.08.2018 tarihinden itibaren yapılan fiili hizmet zammı bildirimlerinin iptal edilmesini ve işverenlerle görüşülerek bundan böyle tibbi uygulama yetkisine sahip olan psikologların fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilmemesi hususunda işverenlerin bilgilendirilmesini istedi.

- 5510 sayılı Kanuna göre fiili hizmet zammı tablosu şu şekildedir

- İşte psikologların fiili hizmet zammıyla ilgili resmi yazı