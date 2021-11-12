5 kez dans teklifi yaptı, reddedilince öldürdü! Cezası belli oldu

Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım'a yeni görev
Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım'a yeni görev
Öğretmenin 10 Kasım'da okuduğu şiire soruşturma başlatıldı
Öğretmenin 10 Kasım'da okuduğu şiire soruşturma başlatıldı
İyi Partili Türkkan hakkındaki fezleke TBMM'de
İyi Partili Türkkan hakkındaki fezleke TBMM'de
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Diyanet'ten genelge: Camilerde yeniden saf düzenine geçilecek
Diyanet'ten genelge: Camilerde yeniden saf düzenine geçilecek
Bakan Soylu Danıştay kararını değerlendirdi
Bakan Soylu Danıştay kararını değerlendirdi
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
YÖK 7 üniversiteyi daha ihtisaslaşma kapsamına aldı
YÖK 7 üniversiteyi daha ihtisaslaşma kapsamına aldı
MEB karar verdi, açık öğretim sınavları online olacak
MEB karar verdi, açık öğretim sınavları online olacak
Malatya'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi
Malatya'da 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi
Belediye Başkanı'nın hakaret ettiği kadın işçi konuştu
Belediye Başkanı'nın hakaret ettiği kadın işçi konuştu
Kürsüde 'hakim' ile 'avukatın' sıra kavgası!
Kürsüde 'hakim' ile 'avukatın' sıra kavgası!
6 Kamu Kurumu 126 personel alımı için ilana çıktı. Alacakları ücretleri de açıklıyoruz
6 Kamu Kurumu 126 personel alımı için ilana çıktı. Alacakları ücretleri de açıklıyoruz
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
Bakan Elvan 'ihracat için döviz fiyatları arttırıldı' iddialarını yalanladı
Bakan Elvan 'ihracat için döviz fiyatları arttırıldı' iddialarını yalanladı
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi
'Siber dolandırıcılık' operasyonunda nüfus memuru dahil 7 gözaltı
'Siber dolandırıcılık' operasyonunda nüfus memuru dahil 7 gözaltı
Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek
Merkez Bankası faiz indirimine devam edecek
Ceza infaz kurumlarında 'çıplak' arama kaldırıldı
Ceza infaz kurumlarında 'çıplak' arama kaldırıldı
Bakan Kurum açıkladı: 692 sözleşmeli personel alacağız
Bakan Kurum açıkladı: 692 sözleşmeli personel alacağız
Dolar 10 TL sınırına dayandı: 9,98 TL
Dolar 10 TL sınırına dayandı: 9,98 TL
İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi
İstanbul'da ekmeğe zam kabul edildi
SP ile diyalog zemini oluştu
SP ile diyalog zemini oluştu
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor
Mesleki eğitimde 28 Şubat'ın hasarı onarılıyor
Doktorlar, muayenehane açabilir mi? Danıştay'dan yeni karar
Doktorlar, muayenehane açabilir mi? Danıştay'dan yeni karar
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti
AB, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 9'a yükseltti
Türkiye'de aile yapısı zayıflıyor
Türkiye'de aile yapısı zayıflıyor
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken çift gözaltına alındı
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken çift gözaltına alındı
Vaka sayısı 25 binin altına düştü
Vaka sayısı 25 binin altına düştü
'Mülteci krizi Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür'
'Mülteci krizi Türkiye'den kaynaklanıyor demek nankörlüktür'
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

5 kez dans teklifi yaptı, reddedilince öldürdü! Cezası belli oldu

Antalya'da başka masadaki genç kıza 5 kez dans teklifinde bulunan ancak her defasında reddedilen, çıkan tartışmanın ardından eline bıçak alıp kendisine engel olmak için arkasından sarılan Gökhan Demirtaş'ı bıçaklayarak öldüren Metehan Kurtulget indirimle 25 yıl hapse mahkum oldu.

Kaynak : DHA
Eklenme : 12 Kasım 2021 14:43
Yazdır
5 kez dans teklifi yaptı, reddedilince öldürdü! Cezası belli oldu

Olay, 27 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında, Konyaaltı Caddesi Beach Park'taki eğlence merkezinde meydana geldi. Gökhan Demirtaş (23) , arkadaşlarıyla Latin dans gecesine katıldı. Gençlerin masasına gelen Metehan Kurtulget (25),, Osman E.'nin kız arkadaşı Gözde Y.'ye birkaç kez dans teklifinde bulundu.

Gözde Y.'nin tekliflerini geri çevirdiği Metehan Kurtulget, 5'inci kez masaya geldiğinde Osman E., "Kardeşim defalarca masamıza geldin. Dans teklifinde bulundun. Ancak arkadaşımız kabul etmiyor. Neden ısrar ediyorsun" karşılığını verdi. Bunun üzerine Kurtulget, "Sen numaranı ver. Seninle yarın görüşelim" dedi. İkili arasında kısa süre itiş kakış yaşandı. Metehan Kurtulget, daha sonra 'pasta keseceği' gerekçesiyle bardan aldığı bıçakla Osman E.'nin üzerine yürüdü. Bunu gören Gökhan Demirtaş, arkadan Metehan Kurtulget'e sarılarak engellemeye çalıştı. Kurtulget ise Demirtaş'ı kolundan iki kez, ardından da göğüs bölgesinden bir kez bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Demirtaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Kurtulget, iş yeri çalışanlarınca koluna vurularak etkisiz hale getirildi. Olayın ardından gözaltına alınan Kurtulget, tutuklandı.

SEGBİS'TEN KATILDI

Metehan Kurtulget hakkında Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasına, Metehan Kurtulget tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Ölen Gökhan Demirtaş'ın annesi Ümsel ve babası Hüseyin Demirtaş ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Demirtaş ailesi ve maktulün arkadaşları adliyeye, ilk duruşmada olduğu gibi Gökhan Demirtaş'ın fotoğrafının bulunduğu tişört ve yaka kartlarıyla geldi. Mahkeme başkanı taraflardan son savunmasını yapmalarını istedi. Ümsel ve Hüseyin Demirtaş sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Avukatları da sanığın hiçbir indirim uygulanmadan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Cinayet sanığı Metehan Kurtulget, gözyaşları içinde çok acı çektiğini ve yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirterek, "Huzurunuzda Gökhan'ın anne ve babasından, benim annem ve babamdan tüm Türkiye'den özür diliyorum. Çok vicdan azabı çekiyorum. Ölüm korkusu ile çırpınırken bilinçsiz şekilde yaptığım eylemdir" dedi. Sanığın avukatları da müvekkillerinin olayda aşağılandığını belirterek, haksız tahrik unsurlarının uygulanmasını talep etti.

25 YIL HAPSE MAHKUM OLDU

Mahkeme başkanı, Metehan Kurtulget'i, Gökhan Demirtaş'ı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi göz önüne alan mahkeme başkanı, cezayı 25 yıla indirdiğini açıkladı.

'KRAVAT TAKIM ELBİSE İNDİRİMİ' UYGULANDI

Kararın ardından adliye önünde konuşan Gökhan Demirtaş'ın annesi Ümsel ve babası Hüseyin Demirtaş, cinayet sanığı Metehan Kurtulget'in özürlerini kabul etmediklerini belirtti. Hüseyin Demirtaş, "Duruşmada ağladığı için gözyaşı indirimi uygulanmıştır. Bizim 22 yaşındaki aslan gibi oğlumuz toprağın altında yatıyor. Karara itiraz edeceğiz" dedi.

Ailenin avukatı Okan Karakaya da sanığa 'kravat ve takım elbise indirimi' uygulandığını belirterek, "Sanığa gelecekteki olası etkileri göz önüne alınarak indirim uygulandı. Oysa 22 yaşındaki bir gencin geleceği toprağa gömüldü" diyerek, karara karşı bir üst mahkemeye itiraz edeceklerini kaydetti.

#Metehan Kurtulget# antalya# cinayet
Türkiye'nin gündemindeki korkunç cinayete yayın yasağı
Türkiye'nin gündemindeki korkunç cinayete yayın yasağı
Çevre Bakanlığının görevde yükselme sözlü sınavıyla ilgili ikinci karar
Çevre Bakanlığının görevde yükselme sözlü sınavıyla ilgili ikinci karar
Doktorlar, muayenehane açabilir mi? Danıştay'dan yeni karar
Doktorlar, muayenehane açabilir mi? Danıştay'dan yeni karar
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a hapis cezası!
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a hapis cezası!
Eski CHP'li Başkanı'na 'cinsel saldırı' davasından beraat
Eski CHP'li Başkanı'na 'cinsel saldırı' davasından beraat
Eşi yerine baldızını öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
Eşi yerine baldızını öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi

Bu Habere Tepkiniz

Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı
Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı
SGK Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının bildirimi üzerine psikologlarına fiili hizmet zammından yararlanama haklarının iptal edildiğini belirtti.
İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
İstifa eden infaz ve koruma memuru, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.
https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!
OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!
Danıştay: OHAL'den dönenlerin elde ettiği gelirler alacaklarından düşülsün
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?
Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?
Bu günkü Resmi Gazete'de "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik yürürlüğe girmiştir.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi
İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimine dair yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında idare memuru amirlik yapacak ama idare memurunun da yokluğu halinde infaz koruma başmemurları kurumların amiri olabilecektir. İkinci müdürlerden hangisinin müdürlüğe vekalet edeceğine de müdür karar verecek
Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?
Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?
Kamu avukatları 'görevden uzaklaştırma döneminde' hakettikleri vekalet ücretlerini tahsil edebilir mi?
Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor
Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.
Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı
Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu verdiği disiplin cezalarından emsal niteliğinde olanları kişisel verileri çıkararak ve anonim hale getirerek yayımladı
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'
TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanlığı görevine getirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara konuştu. Prof. Dr. Kara, Aşı Enstitüsü'nün hedeflerini ve sona çok yaklaşan ilk yerli Kovid aşısı Turkovac ile ilgili yürütülecek yeni faz çalışmalarının da detaylarını anlatan Kara, "Yakın bir dönemde ise iki doz BioNTech aşısı olan kişilere 6 aydan sonra yapılacak hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı uygulayacağımız bir çalışma başlatılacak." dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Lösemili çocuklar için tiyatro hastaneye taşındı
Lösemili çocuklar için tiyatro hastaneye taşındı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında, lösemili çocukları hastanede tiyatro ve gölge oyunuyla buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hasta çocuklara moral vermek için oyunları, çocuklarla birlikte izledi.