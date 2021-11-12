İyi Partili Türkkan hakkındaki fezleke TBMM'de
İyi Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 12 Kasım 2021 14:52
Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, Meclis Başkanlığına sunuldu.
Türkkan hakkında hazırlanan Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Türkkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile 5 Kasım'da Bingöl'de esnaf ziyareti sırasında şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmiş, olayla ilgili Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.