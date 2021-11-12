İstiklal Caddesi'nde koronavirüs unutuldu
İstiklal Caddesi'nde akşam saatlerinde batan güneş kartpostallık görüntüler oluştururken vatandaşlar tarafından korona virüs unutuldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Kasım 2021 21:04
İstanbul'un en önemli noktalarından biri olan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde oluşan güneşin batışı ve kalabalık görüntüsü kartpostallık görüntülerin oluşmasına neden oldu. Cadde üzerinde oluşan insan yoğunluğu korona virüsle mücadelenin sürdüğü şu günlerde, kuralların unutulduğunu gözler önüne serdi.