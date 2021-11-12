Kaymakam ile sürücü arasında komik diyalog: Ağacın altına radar konulmaz ki!

Bakan Varank: Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
Bakan Varank: Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
LPG'ye 25 kuruşluk bir daha zam gelecek, litresi 7 TL'ye dayandı
LPG'ye 25 kuruşluk bir daha zam gelecek, litresi 7 TL'ye dayandı
Bakan Elvan: Artık eşel mobil tamamen devreden çıktı
Bakan Elvan: Artık eşel mobil tamamen devreden çıktı
Dolar 10 TL, gram altın ise 599 TL oldu
Dolar 10 TL, gram altın ise 599 TL oldu
Otomobil menfeze düştü; İrem öğretmen hayatını kaybetti
Otomobil menfeze düştü; İrem öğretmen hayatını kaybetti
Öğretmenlere tren biletleri ve kargo ücretlerinde 24 Kasım indirimi
Öğretmenlere tren biletleri ve kargo ücretlerinde 24 Kasım indirimi
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken İsrailli 3 kişi tutuklandı
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken İsrailli 3 kişi tutuklandı
Evli öğretmene isimsiz gül buketi gönderen görevliye 'taciz' davası açıldı
Evli öğretmene isimsiz gül buketi gönderen görevliye 'taciz' davası açıldı
Vaka sayısı 24 binin altına düştü
Vaka sayısı 24 binin altına düştü
TOGG CEO'su açıkladı: C segmentinde sedan araç üretilecek
TOGG CEO'su açıkladı: C segmentinde sedan araç üretilecek
Bakan Derya Yanık'tan 'engelli ataması' açıklaması
Bakan Derya Yanık'tan 'engelli ataması' açıklaması
AK Parti'den yeni EYT açıklaması
AK Parti'den yeni EYT açıklaması
TİHEK'ten Tanju Özcan açıklaması: Sözlerini takibe aldık
TİHEK'ten Tanju Özcan açıklaması: Sözlerini takibe aldık
Türk SİHA'larının başarısı bir kez daha manşetlerde
Türk SİHA'larının başarısı bir kez daha manşetlerde
16 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
16 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım'a yeni görev
Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım'a yeni görev
Öğretmenin 10 Kasım'da okuduğu şiire soruşturma başlatıldı
Öğretmenin 10 Kasım'da okuduğu şiire soruşturma başlatıldı
İyi Partili Türkkan hakkındaki fezleke TBMM'de
İyi Partili Türkkan hakkındaki fezleke TBMM'de
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Diyanet'ten genelge: Camilerde yeniden saf düzenine geçilecek
Diyanet'ten genelge: Camilerde yeniden saf düzenine geçilecek
Bakan Soylu Danıştay kararını değerlendirdi
Bakan Soylu Danıştay kararını değerlendirdi
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
YÖK 7 üniversiteyi daha ihtisaslaşma kapsamına aldı
YÖK 7 üniversiteyi daha ihtisaslaşma kapsamına aldı
MEB karar verdi, açık öğretim sınavları online olacak
MEB karar verdi, açık öğretim sınavları online olacak
Belediye Başkanı'nın hakaret ettiği kadın işçi konuştu
Belediye Başkanı'nın hakaret ettiği kadın işçi konuştu
Kürsüde 'hakim' ile 'avukatın' sıra kavgası!
Kürsüde 'hakim' ile 'avukatın' sıra kavgası!
6 Kamu Kurumu 126 personel alımı için ilana çıktı. Alacakları ücretleri de açıklıyoruz
6 Kamu Kurumu 126 personel alımı için ilana çıktı. Alacakları ücretleri de açıklıyoruz
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaş ne kazanacak?
Bakan Elvan 'ihracat için döviz fiyatları arttırıldı' iddialarını yalanladı
Bakan Elvan 'ihracat için döviz fiyatları arttırıldı' iddialarını yalanladı
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası anketinde yıl sonu dolar tahmini yükseldi
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Kaymakam ile sürücü arasında komik diyalog: Ağacın altına radar konulmaz ki!

İçişleri Bakanlığınca başlatılan 'Bir hareketine bakar hayat' kampanyası kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapıldı. Alanyurt yolu üzerinde yapılan uygulamada sürücülere kampanya hakkında bilgiler verilerek emniyet kemeri takılması konusunda ikazlar yapıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 12 Kasım 2021 21:26
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bazı sürücüler polisi görünce emniyet kemeri takarken, bazıları ise emniyet kemerini takmakta zorlandı. Durdurulan araç sürücü Recep Akdoğan ile Kaymakam Eren Arslan arasında komik diyalog yaşandı. Az önce hızdan ceza kesildiğini belirten sürücü Akdoğan, "Bana çok fazla şey yapmayın. Hızdan 650 TL ceza yedim. 650 geçirdiler. Ama ağacın altına radar koyulmaz ki!" diye tepki gösterdi.

Kaymakam Eren Arslan ise, "Trafik kurallarına uyalım. Kimse sana durduk yere ceza yazmaz" dedi.

İnegöl Kaymakamı Arslan, durdurulan sürücülere broşürler dağıtarak, emniyet kemerini kullanılması hakkında bilgiler verdi. Uygulama sonrası açıklamalarda bulunan Kaymakam Eren Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 81 vilayetimizde ve bütün ilçelerimizde olduğu bir hareketine bakar hayat mottosu ile duyurduğumuz olduğumuz trafik denetimimizde emniyet kemerinin kullanımının ne kadar önemli olduğunu sürücülerimize hatırlatmak bu konuda bilinçlendirmek için denetim yaptık. Sürücülerimiz birçoğu kurala uysa da şehir içinde yakın bir mesafede seyahat ettiği için kemer kullanımında ihmali olan sürücülerimizi uyardık bilinçlendirme broşürleri dağıttık. 2021 yılı içinde bugüne kadar 9 bin 354 emniyet kemeri denetimi uyguladık. Bu denetimde 2 bin 353 sürücüye ihlalden dolayı cezai işlem yapıldı. Bizim burada cezai işlem yapmak gibi niyetimiz yok ancak ısrarla kuralları ihlal edenler için mutlaka idari yaptırım yapmak zorunda kalıyoruz. Bizim önceliğimiz önce vatandaşlarımızın kendi ve sevdiklerinin sağlığı güvenli sürüş yolculuk yapabilmeleri için kurallara uymalı. Trafik ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevinin başında. Bu süre içinde ilçemizde 1 ölümlü trafik kazası ve 554 yaralamalı trafik kazası gerçekleşti. Bunların içinde emniyet kemeri kullanılsaydı yüzde 60'ında herhangi bir yaralanma olmadan bu kazalar atlatılabilirdi. Vatandaşlarımız her türlü seyahatlerde emniyet kemerlerini kullanmaları ve kurallara uymalıdırlar."

#bursa# inegöl# kaymakam
Kamunun ihtiyaç duyduğu malzemeler Valiliğin kurduğu tesiste üretilecek
Kamunun ihtiyaç duyduğu malzemeler Valiliğin kurduğu tesiste üretilecek
Bakan Kurum: Attığımız her temel, kalemi silaha galip kılacak
Bakan Kurum: Attığımız her temel, kalemi silaha galip kılacak
Düzce'de depreme karşı
Düzce'de depreme karşı "yatay kentleşme" modeli kararlılıkla sürdürülüyor
Bolu'da yabancıyla evlenenler 100 bin lira ödeyecek
Bolu'da yabancıyla evlenenler 100 bin lira ödeyecek
Aksaray'da sokakta yaşayan kişiye Vali sahip çıktı
Aksaray'da sokakta yaşayan kişiye Vali sahip çıktı
'Evde bulaşık yıka' diyenlere inat otobüs şoförü oldu
'Evde bulaşık yıka' diyenlere inat otobüs şoförü oldu

Bu Habere Tepkiniz

Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı

Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı

SGK Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının bildirimi üzerine psikologlarına fiili hizmet zammından yararlanama haklarının iptal edildiğini belirtti.
İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?

İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?

İstifa eden infaz ve koruma memuru, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

Aracını güvenle sat, paran 1 saatte cebine gelsin.

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!

OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!

Danıştay: OHAL'den dönenlerin elde ettiği gelirler alacaklarından düşülsün
Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

Bankaya masraf ödemek istemiyor musunuz?

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N705418.271972MEMURLAR.NET/B26701368.317145286;dc_trk_aid=509799508;dc_trk_cid=159580576;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?

Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?

Bu günkü Resmi Gazete'de "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik yürürlüğe girmiştir.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi

İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimine dair yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında idare memuru amirlik yapacak ama idare memurunun da yokluğu halinde infaz koruma başmemurları kurumların amiri olabilecektir. İkinci müdürlerden hangisinin müdürlüğe vekalet edeceğine de müdür karar verecek
Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?

Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?

Kamu avukatları 'görevden uzaklaştırma döneminde' hakettikleri vekalet ücretlerini tahsil edebilir mi?
Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor

Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.
Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı

Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu verdiği disiplin cezalarından emsal niteliğinde olanları kişisel verileri çıkararak ve anonim hale getirerek yayımladı
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'

'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'

TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanlığı görevine getirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara konuştu. Prof. Dr. Kara, Aşı Enstitüsü'nün hedeflerini ve sona çok yaklaşan ilk yerli Kovid aşısı Turkovac ile ilgili yürütülecek yeni faz çalışmalarının da detaylarını anlatan Kara, "Yakın bir dönemde ise iki doz BioNTech aşısı olan kişilere 6 aydan sonra yapılacak hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı uygulayacağımız bir çalışma başlatılacak." dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Şimdi de küresel şırınga kıtlığı

Şimdi de küresel şırınga kıtlığı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni bir raporuna göre, gelecek yıl küresel şırınga sıkıntısı olabilir ve açık iki milyara yaklaşabilir. Bu eksiklik dünya çapında 7,25 milyardan fazla dozun uygulandığı Covid-19 aşı kampanyalarında duraksamaya yol açabilir.