Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından vatandaşı engelleyebilir mi?

Memurlar.net'te geçen yıl yayımlanan haberde, sık sık bazı belediye başkanlarının hem kendi şahsi hesaplarından hem de kurumsal hesaplardan, eleştiri getiren bazı takipçilerini engellediklerini ancak bu etik olmadığına dikkat çekilmişti.

Bu konuya benzer bir olay Zonguldak'ta yaşanmış ve belediye başkanının twitter üzerinden yaptığı paylaşıma yorum yazan bir vatandaş belediyenin sosyal medya hesaplarından engellenmiştir.

Engelleme işleminin iptali istemiyle idare mahkemesinde açılan davada, mahkeme hakimleri oybirliğiyle, davacının kamusal alana katılmaktan dışlanması ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığa uğraması anlamına gelen uygulamanın iptaline karar verdi.

İŞTE MAHKEME KARARI