Getir, Şok Marketler'e ortak oluyor

Yıldız Holding bünyesindeki Şok Marketler'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Getir'in Yıldız Holding ve iştiraklerinin bir kısım azınlık paylarını almak üzere niyet mektubu imzaladığı kaydedildi.

Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin KAP'a yaptığı açıklamada, "Aşağıda bahsi geçen stratejik ortaklık görüşmeleri, yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında 13.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Taraflar arasında somut bir gelişme oluncaya kadar ertelenmişti.

Şimdi ise Yıldız Holding A.Ş. bilgilendirmesi çerçevesinde; Dijital sahada sinerji oluşturmak amacıyla, Şok Marketler Tic. A.Ş.'de doğrudan/dolaylı pay sahibi olan Yıldız Holding ve iştiraklerinin sahip olduğu bir kısım azınlık payların Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ye veya ilişkili şirketlerine satışı için stratejik ortaklık görüşmelerinde bağlayıcı olmayan niyet mektubu imzalanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuyla paylaşılacaktır." denildi.