'Buradayım' diyen Özgür Demirtaş'ın eski paylaşımları çıktı
Dolar 10 TL'ye çıkınca, A Haberin bir haberini alıntılayıp 'Buradayım' diyen Özgür Demirtaş'ın eski paylaşımı ortaya çıktı. Demirtaş 2020 tarihli paylaşımında "Benim nerede gördünüz Dolar 10 TL olacak dediğimi?" ifadeleri yer alıyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Kasım 2021 00:03
Dolar bu gece uluslararası piyasalarda 10 TL'yi gördü. Doların 10 TL'ye ulaşması sonrasında Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından, A Haber TV'nin 2019 tarihli "Dolar 10 lira olacak diyenler sessiz" haberini paylaşarak "Buradayım" dedi.
"Buradayım" yanıtı üzerine sosyal medya kullanıcıları, Özgür Demirtaş'ın 2020 tarihli paylaşımını yayımladı. Demirtaş, 2020 tarihli paylaşımında "Benim nerede gördünüz Dolar 10 TL olacak dediğimi? göremezsiniz çünkü öyle bir şey söylemedim. Hiçbir yerde dolarla ilgili bir rakam vermedim. Neden sağdan soldan duyduklarınızla iftira atıyorsunuz" diyor. İşte Özgür Demirtaş'ın o paylaşımları