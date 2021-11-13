Meteoroloji uyardı: Hafta sonu etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinde yağış beklenmiyor, bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI: Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

PUS VE SİS UYARISI: Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE 2°C, 13°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL 8°C, 15°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ 2°C, 15°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ 6°C, 16°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 14°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DENİZLİ 6°C, 20°C

Az bulutlu

İZMİR 13°C, 22°C

Az bulutlu

MANİSA 7°C, 20°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 14°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 5°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -1°C, 14°C

Az bulutlu, Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ESKİŞEHİR -2°C, 13°C

Az bulutlu, Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KONYA 0°C, 14°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

YOZGAT -4°C, 11°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 16°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DÜZCE 1°C, 17°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU -3°C, 14°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN 5°C, 17°C

Az bulutlu

SAMSUN 7°C, 16°C

Az bulutlu

TOKAT -1°C, 15°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

TRABZON 8°C, 16°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 11°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KARS -4°C, 11°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MALATYA 1°C, 15°C

Az bulutlu

VAN -2°C, 11°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 20°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 20°C

Az bulutlu

SİİRT 8°C, 19°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 23°C

Az bulutlu