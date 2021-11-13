Meteoroloji uyardı: Hafta sonu etkisini gösterecek
Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan cumartesi ve pazar günü de sisli hava etkisini göstermeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülke genelinde yağış beklenmiyor, bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
ZİRAİ DON UYARISI: Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
PUS VE SİS UYARISI: Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE 2°C, 13°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 8°C, 15°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 2°C, 15°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ 6°C, 16°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 14°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DENİZLİ 6°C, 20°C
Az bulutlu
İZMİR 13°C, 22°C
Az bulutlu
MANİSA 7°C, 20°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 14°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 5°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -1°C, 14°C
Az bulutlu, Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ESKİŞEHİR -2°C, 13°C
Az bulutlu, Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
KONYA 0°C, 14°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
YOZGAT -4°C, 11°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -2°C, 16°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DÜZCE 1°C, 17°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU -3°C, 14°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ARTVİN 5°C, 17°C
Az bulutlu
SAMSUN 7°C, 16°C
Az bulutlu
TOKAT -1°C, 15°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
TRABZON 8°C, 16°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 11°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
KARS -4°C, 11°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
MALATYA 1°C, 15°C
Az bulutlu
VAN -2°C, 11°C
Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 20°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 20°C
Az bulutlu
SİİRT 8°C, 19°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 9°C, 23°C
Az bulutlu