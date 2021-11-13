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MEB'den 2021 yılı Kasım ayı mesleki çalışmalarına dair açıklama

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü "2021 Yılı Kasım Dönemi Mesleki Çalışmaları"na dair açıklama yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Kasım 2021 00:50
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MEB'den 2021 yılı Kasım ayı mesleki çalışmalarına dair açıklama

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 2021 Yılı Kasım Dönemi Mesleki Çalışmalarına dair açıklaması şu şekildedir:

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin 2021 Yılı Kasım Dönemi Mesleki Çalışmaları, 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında EBA Mesleki Gelişim başlığı altında yer alan "15-19 Kasım Mesleki Çalışmalar" adlı içerikten ulaşılarak uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır.

Öğretmenler uzaktan eğitime internet erişimi olan herhangi bir yerden katılabilirler. Ancak talep etmeleri halinde Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının imkanlarını kullanarak da bu eğitimi tamamlayabilirler.

Uzaktan eğitim sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için öğretmenlerin EBA'ya girişi okul tür ve kademelerine göre farklı günlerde planlanmıştır. Planlama aşağıdaki tabloda yer alan gün ve saat aralıklarında olacaktır.

15-19 Kasım 2021 Tarihleri Arasında Yapılacak Mesleki Çalışma Programı

Sıra No

Tarih

Hedef Kitle

1

15 /11/2021

Saat: 01:00-23:59

Okul öncesi öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

2

16 /11/2021

Saat: 01:00-23:59

İlkokul öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

3

17 /11/2021

Saat: 01:00-23:59

Ortaokullarda görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

4

18 /11/2021

Saat: 01:00-23:59

Liselerde görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

5

19 /11/2021

Saat: 01:00-23:59

Diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler

15-19 KASIM MESLEKİ ÇALIŞMA SEMİNERİ KILAVUZU

  1. Öğretmenler mesleki çalışmalarını hizmetiçi eğitim yoluyla uzaktan yapacaklardır.
  2. Eğitimler EBA üzerinden yapılacaktır.
  3. EBA'ya giriş yapılarak "Mesleki Gelişim" başlığı altında yer alan "15-19 Kasım Mesleki Çalışmalar" adlı içerikten ulaşılacaktır.
  4. Her öğretmenin EBA üzerinden kendilerine sunulan eğitimlerden bir (1) eğitim faaliyetine katılması ve tamamlaması yeterli olacaktır.
  5. Eğitimler asenkron (eş zamanlı olmayan) olarak sunulmakta olup eğitim süresi içerisinde belirtilen günlerde tamamlanmalıdır. Öğretmenler belirtilen tarihlerde istediği zaman aralığında eğitimi alabilirler.
  6. Seminerde yer alan videoları eksiksiz izlediğinizde video isminin yanında yer alan işaret, yeşil tik simgesine dönüşmektedir. Herhangi bir sebeple eğitim yarıda bırakıldığında tekrar girişlerde eğitimler kaldığı yerden devam etmektedir.
  7. Eğitimler izlenirken browser (Crome, İnternet Explorer vb.) üzerinde başka bir sekme veya uygulama açılmamalı ve video atlanmamalıdır. (Sistemin uzun süre cevap vermemesi durumunda "F5" veya "CTRL+F5" tuşları ile sayfa yenilenebilir).

15-19 KASIM 2021 MESLEKİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ UZAKTAN EĞİTİM FAALİYETİ TABLOSU

  1. FATİH Projesi - BT nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Semineri
  2. Bellek Teorisi ve İngilizce Kelime Öğrenme Yöntemleri Semineri
  3. Çevrim İçi İngilizce Öğretimine Giriş Semineri
  4. Çevrim İçi Öğrenmede Ölçme-Değerlendirme Semineri
  5. Çocuklar İçin Felsefe - P4C Farkındalık Eğitimi Semineri
  6. Müze Eğitimi Semineri
  7. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerinde İlk Okuma Yazma ve Matematik Öğretimi Becerilerinin Geliştirilmesi Uzaktan Eğitim Semineri
  8. Öğrencilerin Biyo-ritimleri ile Uyumlu İngilizce Öğretme- Öğrenme Etkinlikleri Semineri
  9. Proje Danışmanlığı Semineri
  10. Protokol Kuralları Uzaktan Eğitim Semineri
  11. Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi Semineri
  12. Türk İşaret Dili Uzaktan Eğitim Semineri -1
  13. Uzaktan Eğitim Süreçlerinde Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri
  14. Harmanlanmış Ortamlarda Okul Öncesi Düzeyinde Öğretimi Farklılaştırma Semineri
  15. Harmanlanmış Ortamlarda İlkokul Düzeyinde Öğretimi Farklılaştırma Semineri
  16. Kapsayıcı Eğitim Semineri
#mesleki çalışma
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