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MSB duyurdu: Arama kurtarma ekibi Bosna'ya hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağışta kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan askeri uçağın Ankara'dan Saraybosna'ya hareket ettiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Kasım 2021 01:05
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MSB duyurdu: Arama kurtarma ekibi Bosna'ya hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağımız Etimesgut Havaalanı/Ankara'dan Saraybosna'ya hareket etti." ifadesi kullanıldı.

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