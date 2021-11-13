Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC kuruluş yıl dönümü törenlerine katılacak

'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'

TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanlığı görevine getirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara konuştu. Prof. Dr. Kara, Aşı Enstitüsü'nün hedeflerini ve sona çok yaklaşan ilk yerli Kovid aşısı Turkovac ile ilgili yürütülecek yeni faz çalışmalarının da detaylarını anlatan Kara, "Yakın bir dönemde ise iki doz BioNTech aşısı olan kişilere 6 aydan sonra yapılacak hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı uygulayacağımız bir çalışma başlatılacak." dedi.