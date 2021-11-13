Hacettepe üniversitesi e-Devletten alınan belgeleri kabul etmiyor!

Hacettepe Üniversitesi tarafından 4 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de 59 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların teslim etmesi gereken mezun belgesi, lisansüstü öğrenci belgesi ile transkriptlerin onaylı olması gerektiği ilan metninde belirtilmiştir.

Bununla birlikte, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi web sayfasından yapılan duyuruda ise, araştırma görevlisi kadro ilanında istenen onaylı belgelerin resmi kurumlarca aslı gibidir yapılmış olması gerektiği, aslı gibidir olmayan, fotokopi olan veya e-devlet çıktısı olan belgeler ile yapılan başvuruların geçerli sayılmayacağı ifade edilmiştir.

Gerek Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından tüm kamu kurumlarına gönderilen yazıda, gerekse Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere bildirilen yazıda, e-devlet üzerinden alınan karekodlu belgelerin başvurularda kabul edilmesi gerektiği açıkça ifade edilmiştir. Artık şahsen/posta yolu ile başvuruların giderek azaldığı, bunun yerine elektronik başvuru yöntemlerinin tercih edildiği bir dönemde Hacettepe Üniversitesi gibi köklü bir üniversitemizin e-devletten alınan belgeleri kabul etmediğini ilan etmesinin üzücü olduğu kadar düşündürücüdür.

Umuyoruz halen başvuru sürecinin devam ettiği öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarıyla ilgili alınan bu yanlış kararın Hacettepe Üniversitesince düzeltildiğine dair bir açıklama yapılarak adayları noter veya başka kurumların kapısında aslı gibidir yaptırtma eziyeti sona erdirilir.