13 Kasım 2021 tarihli görevden alma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Van İl Müdürü Nevzat GÜN ve Tarım ve Orman Bakanlığı Artvin İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun OKUR, görevlerinden alındı karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Kasım 2021 02:16
ATAMA KARARLARI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Van İl Müdürü Nevzat GÜN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden Alındı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Artvin İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun OKUR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden Alındı
12 Kasım 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI