FETÖ'cülerden 'sistem deşifre oldu' paniği

Yeni Şafak'ın, Edirne'den yurtdışına firar ederken yakalandığını duyurduğu akademisyen Recep Vardi'nin 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlarla yakın ilişkisi bulunuyor. Vardi, 16 Temmuz sabahı, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz ve kendisinin de yer aldığı 4 kişilik mesaj grubuna, "Sistem deşifre oldu, telefonunuzu imha edin" mesajı atıldığını söyledi.

BATMAZ'I 15 YILDIR TANIYOR

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ'nün mollası olan Recep Vardi'nin Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadeye göre; Kemal Batmaz ile ilişkisi 2006'ya kadar uzanıyor. Batmaz'a bu tarihlerde dini konularda ders vermeye başladığını anlatan Vardi, ilerleyen tarihlerde Batmaz'ın tanıştırdığı hem sivil imamlara, hem de askerlere öğretmenlik yapmış.

15 Temmuz gecesi Akıncı'da yakalanan FETÖ'nün bilişimcisi sivil imam Harun Biniş de Vardi'nin ders verdiği isimlerden biriydi.

16 TEMMUZ'DA GELEN O MESAJ

Vardi, 17/25 Aralık'tan sonra Kemal Batmaz ile yüz yüze görüşmeyi kestiklerini, Batmaz'ın "İhsan" kod adıyla yer aldığı 4 kişilik mesaj grubu üzerinden haberleştiklerini söyledi. 16 Temmuz sabahı grupta yer alan "İrfan" kod adlı kişinin "Sistem deşifre oldu, telefonunuzu imha edin" diye mesaj attığı bilgisini veren Vardi, bunun üzerine sim kartı ve telefonunu parçalayıp çöpe attığını söyledi. 15 Temmuz'dan sonra gaybubet evlerinde saklanan Vardi, 21 Ekim 2021'de Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Kim bu İrfan?

Recep Vardi, ifadesinde "Sistem deşifre oldu, telefonunuzu imha edin" diye yazan "İrfan"ı şu şekilde tanıtıyor: "Bana fizik öğretmeni olarak tanıştırılan, o dönemlerde 35 yaşında olan bir şahıstır. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması içerisinde Kemal Batmaz'ın alt pozisyonunda olan şahıstır."

Öksüz'le Ahmet Bedir tanıştırdı

Ocak 2014'te Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yardımcı doçent olan Recep Vardi, üniversitenin o dönemki İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bedir'i "FETÖ mollaları içinde akademik seviyesi en yüksek kişi" olarak anlatıyor. Kendisini FETÖ'nün Kara Kuvvetleri imamı Adil Öksüz ile Bedir'in tanıştırdığını söyleyen Vardi, birçok kez görüştüğü Öksüz ile temasının, "akademik çalışmalarına destek vermekle sınırlı kaldığını" iddia etti.

İl il gezmiş

Vardi sadece İstanbul'da değil, hava üssü bulunan Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya ve Diyarbakır'da da FETÖ'cülere ders vermiş. Bu nedenle 15 Temmuz'la ilgili kritik bilgilere sahip olduğu belirtiliyor. Ders verdiği "Cihat" kod adlı FETÖ'cüyle ilgili Vardi, "Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde üst düzey biriydi. Üst düzey sorumlu olmasa Kemal Batmaz kendisine ders vermemi istemezdi" yorumunu yaptı.