Efsane Günlere siber tuzak

İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, firmalara bu konuda mağduriyet yaşamaması adına önemli uyarılarda bulundu. Dünya genelindeki araştırmalara göre; perakendecilerin yüzde 44'ünün fidye yazılımı kurbanı olduğunu söyleyen Sobutay "Büyük indirim günlerinde, siber suçluların kişisel bilgiler karşılığında sözde indirimler sunan sahte web siteleri ve uygulamalar açması yaygınlaştı. Bu, ofis, iş bilgisayarlarında veya e-Posta hesaplarında gerçekleştiğinde bilgisayar korsanlarına büyük saldırılar gerçekleştirebilecekleri kurumsal ağlara bir geçit de sağlıyor.

SALDIRILAR YÜZDE 56 ARTTI

Araştırmalara göre; 2020'nin son çeyreğinde dünya genelindeki e-Ticaret sektörüne yönelik saldırılar, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 56 arttı. Mart 2021'de tüketicilerin yüzde 39'u düzenli olarak telefondan alışveriş yaptığını söylüyor; bu oran Mart 2020'de yüzde 30'du" dedi. Siber saldırganların ele geçirdikleri verileri iade etmek veya şirketlerin sistemlerine geri yüklemek adına para talep ettiğini belirten Sobutay, çalışanların çok faktörlü kimlik doğrulama metotlarını tercih etmesinin önemine dikkat çekti. "Siber saldırılar yalnızca verileri değil, fiziki operasyonları da tehlikeye atıyor" açıklamasını yapan Sobutay "İsveçli bir süpermarket zincirinin düzenli uzaktan güncellemelere dayanan yazar kasaları çalışmayı durdurduğu için 800 mağazayı kapatmak zorunda kalması bu konuya bir örnek" açıklamasında bulundu.

BUNLARI YAPIN

> Ele geçirilen giriş bilgilerinin yüzde 37'si çalıntı ya da düşük şifreyle korunuyor. Bu yüzden en az 8 karakterli, büyük ve küçük harfin yanı sıra rakam ve noktalama işaretleri içeren bir şifre kullanılması çok önemli.

> Şüpheli kampanya ve bildirimlerden uzak durun.

> Sanal kartlar ve dijital cüzdanlar bu dönemde güvenliği yüksek yöntemler olarak öne çıkıyor.

> Kanuni kurumlar kullanıcılarından isim ve şifre bilgilerini asla talep etmez. Dolayısıyla herhangi bir sebepten birisi şifre sorduğunda cevabınız "Hayır" olmalı.

> Şüpheli görünen bir e-Posta'daki bağlantılar da tıklandığı zaman yüksek ihtimal cihazınıza zarar verecektir. Bunun önüne geçmek için e-Posta'daki yazım hataları, e-Posta'yı gönderen adresin uzantısı ve e-Posta'daki linkin gönderdiği adrese dikkatli bakmak gerekiyor.

> HTTP ile HTTPS arasındaki tek bir "S" harfi güvenlik açısından çok büyük fark var. Yalnızca bir web sitesinin kimliğini doğrulayan ve şifreli bir bağlantı sağlayan dijital SSL sertifikasıyla elde edilebilen HTTPS, web sitesinin güvenli olmasına yardımcı oluyor.