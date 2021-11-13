Efsane Günlere siber tuzak

İçişleri Bakanlığı 25 Kariyer Uzmanı alacak
İçişleri Bakanlığı 25 Kariyer Uzmanı alacak
Ek gösterge ile maaşlar yüzde 25 artacak
Ek gösterge ile maaşlar yüzde 25 artacak
'Halk Ekmek'e zam yapılacak mı? İBB'den açıklama
'Halk Ekmek'e zam yapılacak mı? İBB'den açıklama
AK Parti'den kadın işçiye hakaret eden Başkan açıklaması: Cezası neyse veririz
AK Parti'den kadın işçiye hakaret eden Başkan açıklaması: Cezası neyse veririz
İki bakanlığa ait görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
İki bakanlığa ait görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu etkisini gösterecek
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu etkisini gösterecek
Bakan Varank: Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
Bakan Varank: Uzaktan çalışma yaygınlaşacak
LPG'ye 25 kuruşluk bir daha zam gelecek, litresi 7 TL'ye dayandı
LPG'ye 25 kuruşluk bir daha zam gelecek, litresi 7 TL'ye dayandı
Bakan Elvan: Artık eşel mobil tamamen devreden çıktı
Bakan Elvan: Artık eşel mobil tamamen devreden çıktı
Dolar 10 TL, gram altın ise 599 TL oldu
Dolar 10 TL, gram altın ise 599 TL oldu
Otomobil menfeze düştü; İrem öğretmen hayatını kaybetti
Otomobil menfeze düştü; İrem öğretmen hayatını kaybetti
Öğretmenlere tren biletleri ve kargo ücretlerinde 24 Kasım indirimi
Öğretmenlere tren biletleri ve kargo ücretlerinde 24 Kasım indirimi
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken İsrailli 3 kişi tutuklandı
Erdoğan'ın konutunun fotoğrafını çeken İsrailli 3 kişi tutuklandı
Evli öğretmene isimsiz gül buketi gönderen görevliye 'taciz' davası açıldı
Evli öğretmene isimsiz gül buketi gönderen görevliye 'taciz' davası açıldı
Vaka sayısı 24 binin altına düştü
Vaka sayısı 24 binin altına düştü
TOGG CEO'su açıkladı: C segmentinde sedan araç üretilecek
TOGG CEO'su açıkladı: C segmentinde sedan araç üretilecek
Bakan Derya Yanık'tan 'engelli ataması' açıklaması
Bakan Derya Yanık'tan 'engelli ataması' açıklaması
AK Parti'den yeni EYT açıklaması
AK Parti'den yeni EYT açıklaması
TİHEK'ten Tanju Özcan açıklaması: Sözlerini takibe aldık
TİHEK'ten Tanju Özcan açıklaması: Sözlerini takibe aldık
Türk SİHA'larının başarısı bir kez daha manşetlerde
Türk SİHA'larının başarısı bir kez daha manşetlerde
16 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
16 yeni dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım'a yeni görev
Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım'a yeni görev
Öğretmenin 10 Kasım'da okuduğu şiire soruşturma başlatıldı
Öğretmenin 10 Kasım'da okuduğu şiire soruşturma başlatıldı
İyi Partili Türkkan hakkındaki fezleke TBMM'de
İyi Partili Türkkan hakkındaki fezleke TBMM'de
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Diyanet'ten genelge: Camilerde yeniden saf düzenine geçilecek
Diyanet'ten genelge: Camilerde yeniden saf düzenine geçilecek
Bakan Soylu Danıştay kararını değerlendirdi
Bakan Soylu Danıştay kararını değerlendirdi
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
Bakan Özer'den öğrenci ve öğretmenlere 'ara tatil' mesajı
YÖK 7 üniversiteyi daha ihtisaslaşma kapsamına aldı
YÖK 7 üniversiteyi daha ihtisaslaşma kapsamına aldı
MEB karar verdi, açık öğretim sınavları online olacak
MEB karar verdi, açık öğretim sınavları online olacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Efsane Günlere siber tuzak

Kasım ayında artan e-Ticaret trafiği ile birlikte perakende sektöründeki şirketlere yönelik siber saldırılar da yükselişe geçti.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 13 Kasım 2021 07:10
Yazdır
Efsane Günlere siber tuzak

İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, firmalara bu konuda mağduriyet yaşamaması adına önemli uyarılarda bulundu. Dünya genelindeki araştırmalara göre; perakendecilerin yüzde 44'ünün fidye yazılımı kurbanı olduğunu söyleyen Sobutay "Büyük indirim günlerinde, siber suçluların kişisel bilgiler karşılığında sözde indirimler sunan sahte web siteleri ve uygulamalar açması yaygınlaştı. Bu, ofis, iş bilgisayarlarında veya e-Posta hesaplarında gerçekleştiğinde bilgisayar korsanlarına büyük saldırılar gerçekleştirebilecekleri kurumsal ağlara bir geçit de sağlıyor.

SALDIRILAR YÜZDE 56 ARTTI

Araştırmalara göre; 2020'nin son çeyreğinde dünya genelindeki e-Ticaret sektörüne yönelik saldırılar, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 56 arttı. Mart 2021'de tüketicilerin yüzde 39'u düzenli olarak telefondan alışveriş yaptığını söylüyor; bu oran Mart 2020'de yüzde 30'du" dedi. Siber saldırganların ele geçirdikleri verileri iade etmek veya şirketlerin sistemlerine geri yüklemek adına para talep ettiğini belirten Sobutay, çalışanların çok faktörlü kimlik doğrulama metotlarını tercih etmesinin önemine dikkat çekti. "Siber saldırılar yalnızca verileri değil, fiziki operasyonları da tehlikeye atıyor" açıklamasını yapan Sobutay "İsveçli bir süpermarket zincirinin düzenli uzaktan güncellemelere dayanan yazar kasaları çalışmayı durdurduğu için 800 mağazayı kapatmak zorunda kalması bu konuya bir örnek" açıklamasında bulundu.

BUNLARI YAPIN

> Ele geçirilen giriş bilgilerinin yüzde 37'si çalıntı ya da düşük şifreyle korunuyor. Bu yüzden en az 8 karakterli, büyük ve küçük harfin yanı sıra rakam ve noktalama işaretleri içeren bir şifre kullanılması çok önemli.

> Şüpheli kampanya ve bildirimlerden uzak durun.

> Sanal kartlar ve dijital cüzdanlar bu dönemde güvenliği yüksek yöntemler olarak öne çıkıyor.

> Kanuni kurumlar kullanıcılarından isim ve şifre bilgilerini asla talep etmez. Dolayısıyla herhangi bir sebepten birisi şifre sorduğunda cevabınız "Hayır" olmalı.

> Şüpheli görünen bir e-Posta'daki bağlantılar da tıklandığı zaman yüksek ihtimal cihazınıza zarar verecektir. Bunun önüne geçmek için e-Posta'daki yazım hataları, e-Posta'yı gönderen adresin uzantısı ve e-Posta'daki linkin gönderdiği adrese dikkatli bakmak gerekiyor.

> HTTP ile HTTPS arasındaki tek bir "S" harfi güvenlik açısından çok büyük fark var. Yalnızca bir web sitesinin kimliğini doğrulayan ve şifreli bir bağlantı sağlayan dijital SSL sertifikasıyla elde edilebilen HTTPS, web sitesinin güvenli olmasına yardımcı oluyor.

#efsane# günler# siber tuzak
Covid-19 salgınından sonra dünyada kanser vakalarında artış bekleniyor
Covid-19 salgınından sonra dünyada kanser vakalarında artış bekleniyor
'Başak öldürülen kadınlara ağlardı'
'Başak öldürülen kadınlara ağlardı'
Milli gurur projeleri göz doldurdu
Milli gurur projeleri göz doldurdu
'Halk Ekmek'e zam yapılacak mı? İBB'den açıklama
'Halk Ekmek'e zam yapılacak mı? İBB'den açıklama
Meteoroloji'den zirai don uyarısı- Haritalı
Meteoroloji'den zirai don uyarısı- Haritalı
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu etkisini gösterecek
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu etkisini gösterecek

Bu Habere Tepkiniz

Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından vatandaşı engelleyebilir mi?

Belediye Başkanlığı, sosyal medya hesabından vatandaşı engelleyebilir mi?

Ankara İdare Mahkemesi, belediye başkanlığının sosyal medya hesaplarından gerçek kişilerin engellenmesinin davacının kamusal alana katılmaktan dışlanması ve siyasi görüş temelinde ayrımcılığa uğraması anlamına geldiğini belirtti ve iptal kararı verdi.
Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı

Psikologların fiili hizmet zammı hakkı kaldırıldı

SGK Başkanlığı, Sağlık Bakanlığının bildirimi üzerine psikologlarına fiili hizmet zammından yararlanama haklarının iptal edildiğini belirtti.
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?

İstifa eden sözleşmeli personel, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?

İstifa eden infaz ve koruma memuru, sınavsız olarak görevine geri dönebilir mi?
OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!

OHAL'den dönen memurların özlük hakları ile ilgili 'mahsup' ayrıntısı!

Danıştay: OHAL'den dönenlerin elde ettiği gelirler alacaklarından düşülsün
Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?

Devlet Memurların Yer Değiştirme Yönetmeliğinde nasıl bir değişiklik yapılmıştır?

Bu günkü Resmi Gazete'de "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik'te yapılan değişiklik yürürlüğe girmiştir.
İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi

İnfaz koruma başmemurlarına amirlik yetkisi

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimine dair yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, müdürü bulunmayan ceza infaz kurumlarında idare memuru amirlik yapacak ama idare memurunun da yokluğu halinde infaz koruma başmemurları kurumların amiri olabilecektir. İkinci müdürlerden hangisinin müdürlüğe vekalet edeceğine de müdür karar verecek
Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?

Görevden uzaklaştırılan avukat, 'vekalet ücretlerini' alabilir mi?

Kamu avukatları 'görevden uzaklaştırma döneminde' hakettikleri vekalet ücretlerini tahsil edebilir mi?
Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor

Çalışma Bakanlığı: Öncelikli gündemimizde EYT bulunmuyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.
Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı

Hakim ve savcılara verilen emsal niteliğindeki disiplin cezaları yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu verdiği disiplin cezalarından emsal niteliğinde olanları kişisel verileri çıkararak ve anonim hale getirerek yayımladı
Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar

Vergi müfettişliği sözlü sınavından başarısız sayılmayla ilgili emsal karar

Danıştay 2. Dairesi vergi müfettişliği yetki sınavının sözlü sınav kısmında başarısız sayılan adayın açtığı davada, adayın başarılı mesleki kariyeri ile sözlü sınavda takdir edilen düşük puan arasındaki farkın gerekçelerinin somut olarak ortaya konulamaması nedeniyle, sözlü sınavın iptaline karar verdi.
Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. İşte şartlar ve alacakları ücretler

Ticaret Bakanlığı 70 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'

'2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak'

TÜSEB Aşı Enstitüsü Başkanlığı görevine getirilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara konuştu. Prof. Dr. Kara, Aşı Enstitüsü'nün hedeflerini ve sona çok yaklaşan ilk yerli Kovid aşısı Turkovac ile ilgili yürütülecek yeni faz çalışmalarının da detaylarını anlatan Kara, "Yakın bir dönemde ise iki doz BioNTech aşısı olan kişilere 6 aydan sonra yapılacak hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı uygulayacağımız bir çalışma başlatılacak." dedi.
Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu Denetçiliği Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 29 kasım 2021
Şimdi de küresel şırınga kıtlığı

Şimdi de küresel şırınga kıtlığı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni bir raporuna göre, gelecek yıl küresel şırınga sıkıntısı olabilir ve açık iki milyara yaklaşabilir. Bu eksiklik dünya çapında 7,25 milyardan fazla dozun uygulandığı Covid-19 aşı kampanyalarında duraksamaya yol açabilir.