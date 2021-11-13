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Milli gurur projeleri göz doldurdu

SAHA EXPO Fuarı'nda, ilk lazer silahlı drone 'Eren', Mavi Vatan'ın muhafızı olacak 'Biyomimetik Robot Yunus', yangın felaketlerini önleyecek olan 'Albatros', dost-düşman ayrımı yapabilen 'SARP-L' silah sistemi, insansız kara aracı 'Altınay' ve insansız helikopter 'Alpin' göz doldurdu

Kaynak : Sabah
Eklenme : 13 Kasım 2021 07:59
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Milli gurur projeleri göz doldurdu

Türkiye'de uzay, savunma sanayii ve sivil havacılık sektörlerinde atılan yerli ve milli adımların sergilendiği SAHA EXPO 2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Hibrit Fuarı hız kesmeden devam ediyor. SABAH, İstanbul Fuar Merkezi'nde savunma sanayii devlerini bir araya getiren ve aynı zamanda sektörün ilk "Hibrit Fuarı" olma özelliğini taşıyan fuarın nabzını tuttu. İşte aralarında dünyanın ilk lazer silahlı drone'u olan Eren'in de bulunduğu fuarın 6 gözbebeği:

LAZER SİLAHLI İLK DRONE Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı koordinesinde, TÜBİTAK ve ASISGUARD işbirliğiyle geliştirilen ilk lazer silahlı drone Eren'in dünyada eşi benzeri bulunmuyor. İsmini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği drone, fuarın en göz alıcı parçalarından biri. Test uçuşlarını başarıyla tamamlayan ve yakın zamanda bomba uzmanlarının kullanımına sunulması planlanan Eren, 3 bin metre uçuş menziliyle belirli mesafelerden lazer saldırılarıyla patlayıcı unsurları etkisiz hale getirebiliyor.

MAVİ VATAN, ROBOT YUNUS'A EMANET: İBAK Savunma'nın Türk karasularında sıkça görülen Afalina yunuslarından esinlenerek geliştirdiği Biyomimetik Robot Yunuslar, Mavi Vatan'ın muhafızları olmak için üretiliyor. İstihbarat, arama-kurtarma, saldırı- savunma ve keşif faaliyetlerinde kullanılmak üzere tasarlanan Robot Yunuslar, üç katmanlı özel dış kaplaması ve su altında doğalından ayırt edilemeyen ses ve görünümüyle yabancı unsurlar tarafından tespit edilemez hale geliyor. Sürü halinde de çalışabilen Robot Yunuslar, birbirleriyle doğal yunusların sesleriyle kriptolu şekilde kontak kurabiliyor.

YANGIN FELAKETİNİ BU DRONE ÖNLEYECEK Aselsan ve Altınay Savunma iştiraki olan Dasal tarafından üretilen Albatros 75, bu yaz tüm dünyayı kasıp kavuran yangın felaketlerinin önüne geçebilmek üzere tasarlandı. Albatros 75 yangının başladığı alana uçarak, alevlerin henüz sirayet etmediği yerlere yangın toplarını bırakabiliyor ve böylelikle yangının yayılmasını önleyebiliyor. Bu drone yaklaşık 3 bin metre irtifaya, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor, 45 dakika uçuş gerçekleştirebiliyor, 70 kilo yük taşıyabiliyor. Öte yandan farklı varyasyonları da bulunan Albatros, hem silah taşıyabiliyor hem de dronsavar olarak kullanılabiliyor.

SON KALE: SARP-L ASELSAN tarafından geliştirilen SARP-L, uzaktan komutalı bir stabilize silah sistemi. Hava ve kara unsurlarına karşı tam savunma hedefiyle ortaya çıkan SARP-L, otomatik hedef takibi sayesinde hem hareket halinde hem de hareket halindeki hedefleri yok etmek üzere geliştirilen bir sistem. Termal kamerası, lazerli mesafe bulucusu, gece gündüz görüş imkanı ile atış yapan personele büyük avantaj sağlıyor. SARPL'nin en öne çıkan özelliklerinden biri de entregre olabilen Bozkurt kamerası. Bozkurt, tanımlanabilir sistemiyle sahada dost düşman ayrımı yapabiliyor.

İNSANSIZ KARA ARACI: Altınay, askeri ve casusluk operasyonlarında hayati öneme sahip olan gözetim, keşif ve mühimmat imhası gibi çok tehlikeli uygulamalarda insan etkileşimini ortadan kaldıran bir İnsansız Kara Aracı (İKA). Altınay Savunma tarafından geliştirilen İKA Altınay aynı zamanda gerçek zamanlı video transferi ile görüş dışı ortamlarda da kumandadaki personelin tam kontrol sağlayabilmesi için önemli bir avantaj sunuyor. Altınay, üstün teknolojiye sahip kolu sayesinde düğüm çözer gibi bomba imha edebiliyor.

KEŞİF, İLKYARDIM VE HARİTALAMA: Titra Teknoloji'nin geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız helikopteri Alpin, askeri alanlarda görev yapmaya hazırlanıyor. Özellikle de gece uçuş ve görüntü alabilme yeteneğiyle öne çıkan Alpin, tek tuş ile dikey iniş/kalkış yapabiliyor, atanan görevleri tam otomatik olarak yerine getirebiliyor ve yakıt dahil 160 kg faydalı yük taşıyabiliyor. Alpin keşif, gözlem, gıda ve ilkyardım gibi faydalı yük transferlerinin yanı sıra haritalama ve görüntüleme de yapabiliyor.

BULUT YAMANDAĞ

#milli gurur# proje
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