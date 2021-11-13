Otoyol kenarına piyango

Dev ulaşım projeleri kentleri birbirine bağlarken gayrimenkullerin değerini de artırıyor. Yakın zamanda tamamlanan Kuzey Marmara Otoyolu, İzmir-İstanbul Otoyolu ve yapımı devam eden Çanakkale Köprüsü güzergahındaki arsa ve arazi fiyatları uçuşa geçti. İstanbul'un Silivri ilçesi Kınalı kavşağından başlayarak, Sakarya Akyazı'da biten Kuzey Marmara Otoyolu güzergahındaki bölgelerde son 4 yılda arsa fiyatlarında yüzde 45'e kadar, tarla/bağ/bahçe fiyatlarında ise yüzde 94'e kadar artış görüldü.

EN ÇOK ARTIŞ İZMİT'TE OLDU

Endeksa verilerine göre, Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki bölgeler için de son 4 yılda arsa fiyatlarında en fazla artış Akyazı'da oldu. Arazi fiyatlarında en fazla artış ise İzmit'te görüldü. Sakarya Akyazı'da arsa fiyatları bir yılda yüzde 29, son 4 yılda ise yüzde 45 arttı. Arsaların ortalama metrekare fiyatı 411 TL seviyesinde seyrediyor. İzmit'te ise arazi fiyatları son 1 yılda yüzde 21, son 4 yılda yüzde 94 artış gösterdi. Ortalama metrekare fiyatı ise 64 TL. İzmir-İstanbul Otoyolu güzergahındaki bölgelerde de emlak fiyatları her yıl katlanarak artıyor.

İzmir, İstanbul Otoyolu güzergahındaki bölgelerde arsa fiyatlarında yüzde 92'ye kadar, arazi fiyatlarında ise yüzde 94'e kadar artış görüldü. Arsa fiyatlarında son 4 yılda en fazla artış İzmir'de, arazi fiyatlarında en fazla artış ise İzmit'te görüldü. İzmir'de arsa fiyatları son 1 yılda yüzde 49, son 4 yılda yüzde 133 artış gösterdi. Ortalama metrekare satış fiyatı ise 1.364 TL olarak belirlendi.

ÜÇ KRİTİK NOKTA VAR

Arsa yatırımının sadece satın almak ve beklemekten oluşan bir yatırım türü olmadığının altını çizen EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, arazi yatırımı için üç kritik noktaya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Yazıcı, şöyle devam etti: "Doğru yerin tespiti ve arsanın satın alınması, arsanın doğru zamana kadar bekletilmesi, arsanın doğru zamanda satılması. Arsa almadan önce yerini mutlaka görmeli, görmekle de yetinmeyip üzerine ayak basmalısınız. Tapu senedini, kadastral açıdan da kontrol ederek ada, pafta, parseli belirtilen arsanın size gösterilen arsayla aynı yer olup olmadığını anlamalısınız. Arsa yatırımı yapanlar için, yatırımın yani alınacak arsanın konumu, eğimi, büyüklüğü, inşaat yapılabilme imkanları bakılmalı."

SEDA TABAK