Ek gösterge ile maaşlar yüzde 25 artacak

Sözcü'de yer alan habere göre;

İktidarın, 2018 yılı seçimlerinde seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek gösterge, oy kayıpları sonrasında tekrar gündemde. Ak parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'yle ilgili, "3600'le ilgili de zaten biz bunu kanuna dönüştüreceğiz, teklife dönüştüreceğiz. Parlamentoda bunlarla ilgili bütün partilerle de görüşeceğiz ancak şunu söyleyeyim 3600 ek gösterge zaten bizim vaadimizdir ve bu konuyla ilgili de çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

KRİTİK ADIM ATILDI

Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. 3600 ek gösterge uygulaması ile öğretmen, polis ve din görevlisinin emekli aylığı ve ikramiyeleri yüzde 22, hemşire ve yüksek öğretim mezunu olmayan din görevlisinin aylığı yüzde 25 oranında artacak.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in memur toplu sözleşme görüşmelerinde sözünü verdiği 3600 ek gösterge vaadinde kritik adım atıldı. Memur-Sen Başkanı Yalçın'ın konuyu hatırlatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bakan Bilgin'e, "3600 çalışmasını hemen başlatın, 2022 ortasına kadar da teknik çalışmayı bitirin" dediği öğrenildi. 3600 ek göstergeyle ilgili ilk teknik çalışma önümüzdeki kasım ayındaki Kamu Personeli Danışma Kurulu'nda yapılacak. Edinilen bilgiye göre kurulun kamu tarafı 3600 için teknik bir komisyon oluşturacak. Bu komisyonda düzenlemenin mali, sosyal güvenlik, kadro ve sosyal tarafları ortaya çıkarılacak. Komisyonda ayrıca sendikaların daha geniş kitlelere yansıtılması yönündeki talepleri de değerlendirilecek.

Memur emekli ikramiyesi 24 bin 600 TL artacak

Halen 2200 ya da 3000 ek göstergede çalışan bir öğretmenin 3600'ün yasalaşmasıyla maaşı brüt 107 lira artacak. Ancak bu öğretmen emekli olduğunda ya da 3000 göstergeye göre emekli olmuş bir öğretmenin aylığı 820 lira artacak. Bu memur emekli olduğunda eğer 30 yıl hizmeti varsa normal alacağı ikramiyeden 24 bin 600 lira daha fazla alacak. Ek gösterge artışı yasa değiştiği için 2008 ve sonrasında memuriyete başlayanlarda çok fazla etkili olmayacak. Düzenleme nedeniyle büyük yükün SGK'ya geleceği belirtildi.