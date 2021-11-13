Türkiye Şeker Fabrikaları'nın ilgili olduğu Bakanlık belirlendi
Resmi Gazetede yayımlanan Karar'a göre, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin ilgili kurumu Tarım ve Orman Bakanlığı olarak belirlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Kasım 2021 08:17
13 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre; Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, 3046 sayılı Kanunun 19/A Maddesi ile 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 56 ncı Maddesi Gereğince Tarım ve Orman Bakanlığı ile İlgilendirilmiştir.