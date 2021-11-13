İçişleri Bakanlığı 25 Kariyer Uzmanı alacak
İçişleri Bakanlığı, çok sayıda uzman ve denetçi yardımcısı almak için ilana çıktı
İçişleri Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak
İçişleri Bakanlığı 15 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 24 kasım 2021
İçişleri Bakanlığı Uzman Yardımcısı ilanı detayları için tıklayınız
İçişleri Bakanlığı 10 dernekler denetçi yardımcısı alacak
İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında Genel idare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 10 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna 23-24 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara'da yapılacak giriş (sözlü) sınavı ile personel alınacaktır. Son başvuru tarihi 22 kasım 2021
Denetçi Yardımcısı ilanı detayları için tıklayınız
İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...
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