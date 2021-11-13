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THK yangın uçakları, TUSAŞ'ın desteğiyle yeniden uçacak

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkan Vekili Abdullah Kaya:- "Uçaklarımızı yangın sezonuna yetiştirmek ve devletimizin hizmetine vermek için 4 'CL-215' yangın söndürme uçağının revizyon malzemelerinin tedarikini yapmak üzere TUSAŞ ile anlaştık"- "TUSAŞ, yangın uçaklarının malzemelerinin tedarikini ücretsiz olarak yapmaya başladı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 13 Kasım 2021 11:10
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THK yangın uçakları, TUSAŞ'ın desteğiyle yeniden uçacak

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkan Vekili Abdullah Kaya, THK bünyesinde bulunan ve çalışabilir durumdaki 6 yangın uçağından 4'ünün revizyonu için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile anlaştıklarını belirterek, "TUSAŞ, bu uçakların malzeme tedarikini ücretsiz olarak yapmaya başladı. Böylece uçaklarımızı, yangın sezonuna hazır hale getireceğiz." dedi.

Kaya, AA muhabirine, dünyada faal durumda 25 "CL-215T" (turbo motor) uçağı olduğunu ifade ederek, pistonlu yani THK'de olan "CL-215"lerden de 16 tane bulunduğunu söyledi.

"CL-215" yangınla mücadele uçaklarından 9'unun THK envanterinde olduğunu dile getiren Kaya, bu uçakların 10 yıl boyunca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan sözleşme gereğince orman yangınlarıyla mücadele faaliyetlerine katıldığını anlattı.

Kaya, THK bünyesindeki 9 yangın söndürme uçağından 3'ünün büyük bakımlar ve malzeme ihtiyacı nedeniyle atıl duruma düştüğünü, bu uçakların yeniden uçabilmesi için kaynağa ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Söz konusu kaynağın sağlanamaması nedeniyle 9 uçaktan 6'sının orman yangınlarıyla mücadele faaliyetlerine katılabildiğini belirten Kaya, geçen yıldan itibaren 6 yangın uçağını, yangın söndürme faaliyetlerine katılması için ihaleye hazırladıklarını ancak istenen "turbo motor" şartı nedeniyle katılamadıklarını kaydetti.

- "THK yangın söndürme uçakları 12 saniyede depolarını suyla dolduruyor"

Kaya, geçen yıl yapılan uçaklar üzerinde yorulma kontrollerini içeren revizyona işaret ederek, göle veya denize inerek yaklaşık 12 saniyede depolarını suyla dolduran uçakların, iniş-kalkış esnasında yorulan kanat-gövde bağlantılarının güçlendirilmesi gerektiğini, bu amaçla da üretici firma tarafından uçaklara revizyon uygulanması için servis bülteni yayımlandığını söyledi.

THK bünyesindeki "CL-215" yangın uçaklarının revizyonlarına bu yılın başında başlanılması nedeniyle yangınlara müdahale edemedikleri bilgisini paylaşan Kaya, revizyon için önemli oranda bütçeye ihtiyaç duyduklarını ve kurumun içinde bulunduğu mali problemler nedeniyle bunu karşılayamadıklarını, bu yüzden ülkede faaliyet gösteren başka kurumlarla iş birliği arayışına girdiklerini vurguladı.

Kaya, bu kapsamda öncelikle uçabilir durumdaki 6 uçaktan 4'ü için TUSAŞ ile anlaşma sağladıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Söz konusu anlaşma kapsamında TUSAŞ, 4 uçağın revizyon malzemelerinin tedarikini ücretsiz olarak yapmaya başladı. İmzaladığımız sözleşme gereği, mevcut malzemelerden depolarında bulunanları teslim ettiler. Depolarında bulunmayan malzemeler için de tedarik yaptığımız yurt dışı firmalarla irtibata geçerek ve bu malzemeleri kısa sürede temin ederek bize teslim edecekler. THK olarak yangın sezonuna yetiştirmek üzere 4 uçağımızı hazırlayacağız. 6 uçaktan geriye kalan 2 yangın söndürme uçağı için 2,5 milyon dolar gibi bir paraya ihtiyacımız var, bunu da karşıladığımız takdirde 6 uçak da yangın söndürme sezonuna hazır hale gelebilecektir."

- "Pervanelerin revizyonu, Kayseri'deki İkinci Hava Bakım Fabrikası'nda yapılıyor"

THK Teknik Genel Müdürü Cemal Balıkçı da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onayının ardından Kayseri'deki İkinci Hava Bakım Fabrikası ile yapılan sözleşme kapsamında söz konusu uçakların pervanelerinin revizyonunu yaptırmaya başladıklarını belirterek, "Pervanelerin revizyonu 2 ayda yapılarak, bize teslim edilecek. Buradan çok önemli tasarruf sağladık. Ülkemizin yurt içi kaynaklarını geliştirmek, envanterdeki uçakların idamesini ekonomik olarak gerçekleştirmek, yerli ve milli üretimi desteklemek için yurt içi firmalarla koordinelere devam ediyoruz." diye konuştu.

Balıkçı, sezona hazır hale getirilecek yangınla mücadele uçaklarından elde edilecek gelirle, THK envanterinde bulunan "CL-215"lerin istenmesi halinde üretici firma tarafından "CL-215T"ye (turbo prop motorlu) dönüştürüleceğini anlattı. Balıkçı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim uçaklarımızın ortalama uçuş saati 6 bin 900 olup en yaşlı 2 uçağımızın uçuş saati 9 bindir. Envanterimizdeki uçakların uçuş saatleri 10 bin saate henüz ulaşmamıştır. Uçaklarımızın motorlarını piston motordan turbo-prop motora dönüştürmemiz halinde 'CL-215T' ve 'CL-415' serisiyle aynı kategoriye sahip olacağız."

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Balıkçı, üretici firmanın, uçakların turbo-prop motora dönüştürmesi halinde 6-7 yıl daha destek olacaklarını ilettiklerini aktararak, filoyu yeni imal edilecek "CL-415" ve "CL-515" uçaklarıyla güçlendirmek istediklerinin altını çizdi.

Balıkçı, THK bünyesindeki yangın söndürme uçaklarının 4 bin 900 litre su ve 500 litre köpük kapasitesine sahip olduğunu göle, denize çok daha kolay ve hızlı iniş yapabildiğini kaydetti.

#THK# TUSAŞ# yangın uçakları
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