Bakan Varank ile TBMM Sanayi Komisyonu üyeleri, TOGG'u ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu başkan ve üyeleriyle Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nu (TOGG) ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TOGG'un Bilişim Vadisi'ndeki Kullanıcı Deneyim Merkezi'ndeki teknik gezide, milletvekilleri, Türkiye'nin Otomobili'ni yakından inceledi.

Gezide, Bakan Varank ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve komisyonun AK Parti'li üyeleri Fahri Çakır, Ahmet Çolakoğlu, Osman Boyraz, Fuat Köktaş, Semra Kaplan Kıvırcık ile CHP'li üye Tahsin Tarhan, MHP'li üye Abdurrahman Başkan, İYİ Partili üye Ayhan Altıntaş ve Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez ile Mehmet Fatih Kacır yer aldı.

TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, Bakan Varank ve komisyon üyelerine, Ar-Ge çalışmalarına ilişkin TOGG'un Gemlik'teki fabrikasının maketi önünde sunum yaparken, fabrikanın 1,2 milyon metrekare alanda kurulduğunu, akıllı cihazlarla ilgili teknolojiyle ilişkin merkezlere, Bursa ve Kocaeli'ye yakın olduğunu ifade etti.

Karakaş, gelecek dönemde en hızlı büyüyecek segmentin "C SUV" olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu pazara girmesi gerektiğini vurguladı.

- Teknik gezi yaklaşık 2 saat sürdü

Varank ve beraberindekiler daha sonra TOGG'un C segment SUV'unu inceledi. Varank'ın davetiyle CHP Kocaeli Milletvekili Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti. TOGG Üst Yöneticisi Karakaş da Tarhan'ın yanına oturarak otomobilin teknik özelliklerini anlattı.

Heyet, Bilişim Vadisi turu da yaptı. Tasarım Kümelenme Merkezi ve 42 Kocaeli Yazılım Okulu'nda incelemelerde bulunan Bakan Varank ve TBMM Sanayi Komisyonu üyelerine Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu tarafından bilgi verildi. Teknik gezi yaklaşık 2 saat sürdü.

- "İnşaatı son sürat devam ediyor"

Bakan Varank, daha sonra Türkiye'nin en büyük savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi SAHA İstanbul'un organize ettiği SAHA EXPO Fuarı'nda incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Varank, milletvekilleriyle beraber TOGG'u ziyaret ettiklerini belirterek, "Orada bizzat arkadaşlarımızdan süreçle ilgili bilgi aldık. Türkiye'nin Otomobili projesi şu anda hedeflendiği şekilde devam ediyor. Fabrikanın inşaatı son sürat devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Varank, 2022'nin sonunda TOGG'un seri üretim bandından ineceği bilgisini vererek, "Orada Sanayi Komisyonu'muzun farklı partilerden milletvekilleri vardı. Onlara da bilgilendirme yaptık. Onlar da gördüklerinden eminim hoşlanmışlardır. Türkiye'nin Otomobili Projesi Türkiye'de otomotiv endüstrisini dönüştürecek ivmeyi bize kazandıracak proje. Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dünyadaki en önemli aktörlerden biri olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"Otomotiv endüstrisini dünyayla rekabet edebilir halde tutmak istiyorsak, mutlaka elektrikli ve otonom araçlarda da bir hamle yapmamız gerekiyor. İşte endüstriyi dönüştürecek işaret fişeği proje de aslında TOGG. Orada elde ettiğimiz başarılarla tüm endüstriyi, tüm üreticileri, tüm tedarikçileri de dönüştürmüş olacağız."

- Doğuştan elektrikli ilk SUV

Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG'un 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi hedefleniyor.

Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak TOGG'un 2030'a kadar 5 farklı modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor.

TOGG, ilk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak. Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alanda kurulu fabrikada üretilecek TOGG, elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil olmasıyla dikkati çekiyor.