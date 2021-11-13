TBMM 8 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı sözleşmeli bilişim personeli almak için ilana çıktı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 13 Kasım 2021 11:24
İlanın Son başvuru tarihi 17 Kasım 2021
Başvurular, 03.11.2021-17.11.2021 tarihleri arasında bilisimsinav@tbmm.gov.tr mail adresine aday başvuru formu ve pozisyonlar itibarıyla istenilen belgelerle birlikte e-posta gönderilmek suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak? İşte detaylar...
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